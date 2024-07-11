В Омске будут сохранять памятник архитектуры на улице Декабристов

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Главное управление контрактной системы Омской области опубликовало на сайте госзакупок очередной лот. На этот раз речь идет о сохранении объекта культурного наследия — двух стоящих вплотную зданий на улице Декабристов с общим номером (35). Это бывшее здание управления контроля Омской железной дороги и жилой дом адвоката Леонида Голуба.
Подрядчик должен будет провести научно-проектные работы по сохранению здания и передать администрации проект. Общий срок выполнения работ — 150 дней, начальная цена контракта — 1,413 млн рублей. Сбор заявок будет идти до 18 июля.
В начале XX века оба здания принадлежали одному человеку — Леониду Голубу, поверенному присяжному Омской судебной палаты. В одном из зданий он жил, а другое использовал как доходный дом. Специалисты видят в архитектурном стиле этих памятников черты классицизма и модерна.