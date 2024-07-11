В Омске будут сохранять памятник архитектуры на улице Декабристов

В начале XX века оба здания принадлежали одному человеку — Леониду Голубу, поверенному присяжному Омской судебной палаты. В одном из зданий он жил, а другое использовал как доходный дом. Специалисты видят в архитектурном стиле этих памятников черты классицизма и модерна.