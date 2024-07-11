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Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

В Омске занялись сохранением дома Голуба на улице Декабристов

В Омске будут сохранять памятник архитектуры на улице Декабристов

11 июля 2024, 12:41
Фото: pastwu.com

В Омске занялись сохранением дома Голуба на улице Декабристов

Сейчас чиновники ищут подрядчика, который подготовит проект.

Главное управление контрактной системы Омской области опубликовало на сайте госзакупок очередной лот. На этот раз речь идет о сохранении объекта культурного наследия — двух стоящих вплотную зданий на улице Декабристов с общим номером (35). Это бывшее здание управления контроля Омской железной дороги и жилой дом адвоката Леонида Голуба.

Подрядчик должен будет провести научно-проектные работы по сохранению здания и передать администрации проект. Общий срок выполнения работ — 150 дней, начальная цена контракта — 1,413 млн рублей. Сбор заявок будет идти до 18 июля.

В начале XX века оба здания принадлежали одному человеку — Леониду Голубу, поверенному присяжному Омской судебной палаты. В одном из зданий он жил, а другое использовал как доходный дом. Специалисты видят в архитектурном стиле этих памятников черты классицизма и модерна.

#Николай Эйхвальд#Омск#Госзакупки#Новости#Объекты культурного наследия
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