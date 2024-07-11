gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

В Кузбассе участились радиационные туманы летом: объяснение синоптиков

11 июля 2024, 06:25
В Кузбассе в этот сезон стали часто появляться такие природные явления, как радиационная мгла, дали знать специалисты из областного Центра по прогнозированию погоды.

Хотя такие явления чаще характерны для осени, эксперты отметили, что они не необычны и летом, пишет sibdepo.ru.

«Мглы различных типов и силы бывают. Самый распространенный — радиационный. Название дано не из-за радиации или ядерного распада. Их так называют из-за радиационного охлаждения поверхности земли. Происходит процесс охлаждения земли, а при определенных погодных условиях ухудшается видимость», — информируют эксперты Центра по прогнозированию погоды. По словам специалистов, такой тип мглы чаще всего возникает при антициклонах и ясной погоде.

Подпишитесь
Как справиться с головной болью и высоким давлением: омский врач — о магнитных бурях
Сегодня, 04:52
Горы, озера и взлетевшие цены. Сколько стоит съездить в Боровое из Омска
Вчера, 07:10
Снова дышим химией. В Омске выявили повышенный уровень загрязнения воздуха
Вчера, 14:44
Вместе с жарой на выходных Омскую область накроет магнитная буря
Сегодня, 04:59
В Омской области готовятся расформировать сразу 15 районов
Сегодня, 06:26
Экс-вратарь омского «Авангарда» стал тренером в клубе «Атлант»
Вчера, 10:09