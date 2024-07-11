В Кузбассе участились радиационные туманы летом: объяснение синоптиков

«Мглы различных типов и силы бывают. Самый распространенный — радиационный. Название дано не из-за радиации или ядерного распада. Их так называют из-за радиационного охлаждения поверхности земли. Происходит процесс охлаждения земли, а при определенных погодных условиях ухудшается видимость», — информируют эксперты Центра по прогнозированию погоды. По словам специалистов, такой тип мглы чаще всего возникает при антициклонах и ясной погоде.