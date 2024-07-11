В Европе впервые запустили ракету Ariane-6

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Ракету запустили с Гвианского космического центра (CSG). Для нового проекта ЕКА использовали космодром Куру во французской Гвиане. При запуске присутствовало больше сотни человек.
Ракета впервые отправилась в космос на этой неделе. Гениректор французского космического агентства Cnes Филипп Батист отметил, что Европа снова в космосе. Кстати, на создание Ariane-6 у Европы ушло десять лет. Разработчики поделились, что перед первым запуском они более тысячи раз перепроверяли все параметры.
Изначально организаторы хотели запустить Ariane-6 с 30 спутниками в свое первое космическое путешествие. По итогу ракету-носитель сопровождали только девять спутников.