В Европе впервые запустили ракету Ariane-6

Ракета впервые отправилась в космос на этой неделе. Гениректор французского космического агентства Cnes Филипп Батист отметил, что Европа снова в космосе. Кстати, на создание Ariane-6 у Европы ушло десять лет. Разработчики поделились, что перед первым запуском они более тысячи раз перепроверяли все параметры.