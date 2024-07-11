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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

В Европе впервые запустили ракету Ariane-6

В Европе впервые запустили ракету Ariane-6

11 июля 2024, 12:38
Фото: www.esa.int
Стало известно о запуске ракеты-носителя Ariane-6. Ее разработали специалисты Европейского космического агентства (ЕКА). Первый полет прошел успешно.

Ракету запустили с Гвианского космического центра (CSG). Для нового проекта ЕКА использовали космодром Куру во французской Гвиане. При запуске присутствовало больше сотни человек.

Ракета впервые отправилась в космос на этой неделе. Гениректор французского космического агентства Cnes Филипп Батист отметил, что Европа снова в космосе. Кстати, на создание Ariane-6 у Европы ушло десять лет. Разработчики поделились, что перед первым запуском они более тысячи раз перепроверяли все параметры.

Изначально организаторы хотели запустить Ariane-6 с 30 спутниками в свое первое космическое путешествие. По итогу ракету-носитель сопровождали только девять спутников.

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#Алина Ясинская#Наука#Космос#Россия#Ракета#Новости#Запуск ракеты#Научные разработки#Европа
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