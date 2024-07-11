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Updated Сегодня, 13:20

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Тонут в лужах. После мощного ливня омские дороги погрязли в 9-балльных пробках

11 июля 2024, 13:20
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

После мощного ливня на улицах Омска образовались 9-балльные пробки

После мощного ливня омские улицы ушли под воду, по этой причине в час-пик на городских магистралях образовались километровые пробки. Наиболее сложная ситуация наблюдается в центре города и на Левом берегу.

После мощного ливня на омских дорогах образовались километровые пробки, по данным приложения «Яндекс Карты», они достигают 9 баллов. Также ситуацию осложняют ДТП, возникшие в разных районах города.

Наиболее сложная дорожная ситуация сейчас наблюдается в центре города. Заторы сковали улицы Маршала Жукова, Гагарина, Пушкина, Интернациональную и проспект Карла Маркса. Из-за ДТП пробки образовались на улицах Масленникова и Фрунзе.

«Красным» в картах подсвечены и дороги левобережья. Сразу два аварии произошли на улице Лукашевича, еще одна — на выезде с Волгоградской, по этой причине на участке образовалась длинная пробка, доходящая до пересечения с улицей Сакена Сейфулина.

Заторы не обошли стороной и улицу Кирова в Октябрьском округе, на которой часто возникают пробки в час-пик. Движение также затруднено на близлежащих улицах — Барабинской, Машиностроительной и 26-й Рабочей.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Яндекс Карты
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