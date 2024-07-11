Тонут в лужах. После мощного ливня омские дороги погрязли в 9-балльных пробках

«Красным» в картах подсвечены и дороги левобережья. Сразу два аварии произошли на улице Лукашевича, еще одна — на выезде с Волгоградской, по этой причине на участке образовалась длинная пробка, доходящая до пересечения с улицей Сакена Сейфулина.