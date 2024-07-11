Тонут в лужах. После мощного ливня омские дороги погрязли в 9-балльных пробках

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
После мощного ливня на омских дорогах образовались километровые пробки, по данным приложения «Яндекс Карты», они достигают 9 баллов. Также ситуацию осложняют ДТП, возникшие в разных районах города.
Наиболее сложная дорожная ситуация сейчас наблюдается в центре города. Заторы сковали улицы Маршала Жукова, Гагарина, Пушкина, Интернациональную и проспект Карла Маркса. Из-за ДТП пробки образовались на улицах Масленникова и Фрунзе.
«Красным» в картах подсвечены и дороги левобережья. Сразу два аварии произошли на улице Лукашевича, еще одна — на выезде с Волгоградской, по этой причине на участке образовалась длинная пробка, доходящая до пересечения с улицей Сакена Сейфулина.
Заторы не обошли стороной и улицу Кирова в Октябрьском округе, на которой часто возникают пробки в час-пик. Движение также затруднено на близлежащих улицах — Барабинской, Машиностроительной и 26-й Рабочей.