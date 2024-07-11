Штрафовать всех: в Законодательном собрании ужесточили наказания для «зайцев»

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
На сегодняшнем пленарном заседании Законодательного собрания Омской области речь шла о борьбе с безбилетниками в общественном транспорте. Город55 уже писал о том, что городские власти предложили ужесточить наказания для «зайцев»: отменить предупреждения, штрафовать на 3 тысячи рублей в первый раз и на 4 тысячи в дальнейшем. Однако позже выяснилось, что региональные депутаты не хотят «зверствовать».
Сегодняшнее решение получилось «соломоновым». Заксобрание постановило, что предупреждать «зайцев» не стоит: надо только штрафовать. Размер штрафа вырос, но не настолько значительно, как хотели бы городские власти. При первом нарушении безбилетнику придется заплатить тысячу рублей, при последующих — 1500 или 2000.
Напомним, что в Омске планируется создавать отдельную службу контроля, которая будет искать и наказывать «зайцев». Задача городских властей — сделать так, чтобы за проезд платили все пассажиры.