Штрафовать всех: в Законодательном собрании ужесточили наказания для «зайцев»

На сегодняшнем пленарном заседании Законодательного собрания Омской области речь шла о борьбе с безбилетниками в общественном транспорте. Город55 уже писал о том, что городские власти предложили ужесточить наказания для «зайцев»: отменить предупреждения, штрафовать на 3 тысячи рублей в первый раз и на 4 тысячи в дальнейшем. Однако позже выяснилось, что региональные депутаты не хотят «зверствовать».