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Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Штрафовать всех: в Законодательном собрании ужесточили наказания для «зайцев»

Штрафовать всех: в Законодательном собрании ужесточили наказания для «зайцев»

11 июля 2024, 10:38
Фото: 1MI
Штрафы теперь вырастут более чем втрое.

На сегодняшнем пленарном заседании Законодательного собрания Омской области речь шла о борьбе с безбилетниками в общественном транспорте. Город55 уже писал о том, что городские власти предложили ужесточить наказания для «зайцев»: отменить предупреждения, штрафовать на 3 тысячи рублей в первый раз и на 4 тысячи в дальнейшем. Однако позже выяснилось, что региональные депутаты не хотят «зверствовать».

Сегодняшнее решение получилось «соломоновым». Заксобрание постановило, что предупреждать «зайцев» не стоит: надо только штрафовать. Размер штрафа вырос, но не настолько значительно, как хотели бы городские власти. При первом нарушении безбилетнику придется заплатить тысячу рублей, при последующих — 1500 или 2000.

Напомним, что в Омске планируется создавать отдельную службу контроля, которая будет искать и наказывать «зайцев». Задача городских властей — сделать так, чтобы за проезд платили все пассажиры.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Заксобрание#Безбилетники
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