Омским депутатам рассказали о нехватке мест в детских садах

Из документа, копия которого есть в распоряжении Города55, следует, что наиболее острая нехватка мест в детсадах наблюдается сейчас в Амуре-2 и Старом Кировске. В общей сложности примерно 4600 детей сейчас посещают детсады не по месту проживания. Больше всего таких детей, по данным мэрии, в садике №339 на улице Степанца — 283. В детсаде №283 на проспекте Мира их 199, в «Центре детского развития — детском саде №246» на Чокана Валиханова 187, в детском саде №266 на 21-й Амурской — 173.