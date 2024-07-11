Омским депутатам рассказали о нехватке мест в детских садах

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Published Сегодня, 07:39
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Сегодня, 11 июля, в Омском городском Совете прошло очередное заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Один из пунктов повестки был посвящен детским садам и школам: депутаты рассматривали очередные дополнения к проекту соглашения между администрацией и застройщиками о развитии социальной инфраструктуры. По их запросу мэрия подготовила сводку данных о численности детей, посещающих конкретные школы и детсады.
Из документа, копия которого есть в распоряжении Города55, следует, что наиболее острая нехватка мест в детсадах наблюдается сейчас в Амуре-2 и Старом Кировске. В общей сложности примерно 4600 детей сейчас посещают детсады не по месту проживания. Больше всего таких детей, по данным мэрии, в садике №339 на улице Степанца — 283. В детсаде №283 на проспекте Мира их 199, в «Центре детского развития — детском саде №246» на Чокана Валиханова 187, в детском саде №266 на 21-й Амурской — 173.
Стоит отметить, что в Омске постепенно растет число детей, вынужденных посещать школы не по месту жительства. За 3 года (2021 — 2024) этот показатель вырос с 14 924 до 15 892.
Напомним: идея соглашения между администрацией и застройщиком о развитии социальной инфраструктуры предполагает, что строительная компания либо делает взносы в специальный фонд с каждого нового квадрата жилья, либо самостоятельно строит детсад или школу (допускается и ремонт вместо строительства). С самого начала в администрации настаивали на том, что подписывать такое соглашение будут исключительно на добровольных началах. Инициатива подвергалась критике, но все же была одобрена городским Советом.