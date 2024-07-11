«Надоело бездействие». Россияне массово пожаловались на работу интернета Ростелеком

Россияне массово пожаловались на перебои в работе интернета Ростелеком

Жители Омской области и других регионов России массово пожаловались на проблемы с интернет-провайдером Ростелеком, по сообщениям пользователей, выйти в сеть без перебоев практически невозможно.

Россияне массово пожаловались в работу домашнего интернета, подачу которого осуществляет компания Ростелеком. По сообщениям пользователей, выйти в сеть без перебоев практически невозможно. «Почему такая мертвая тишина? Не дозвониться, в личный кабинет нет доступа, интернет не работает, телевидение не работает, а вы по ходу тоже не работаете! Буду менять провайдера! Надоело ваше без действие!», — написала жительница Москвы Ольга. «У меня одного на YouTube видео практически не работают? Тормозят невероятно просто. У кого также?» — обратился к товарищам по проблеме пользователь Юрий. В компании наличие проблемы признали и уверили, что все неполадки устранены, а для возобновления работы интернета нужно перезагрузить роутер. «Проблема с интернетом действительно была, сейчас она уже устранена! Пожалуйста, перезагрузите роутер и проверьте работу интернета. Извините за неудобства», — сообщили в Ростелекоме. Ранее Город55 писал о технических проблемах, из-за которых омичи не могли оплатить проезд в автобусах с помощью NFC-табличек. Технический сбой: омичи не смогли оплатить проезд в автобусах через NFC-таблички Узнать подробнее