Мост — как пальто. Экс-гендиректор НПО «Мостовик» высказался о ремонте омского моста

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Осенью мост имени 60-летия ВЛКСМ планируется закрыть на капитальный ремонт, работы будут проходить в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и обойдутся в 2,8 млрд рублей.
Состояние моста у Телецентра и целесообразность его ремонта прокомментировал бывший гендиректор НПО «Мостовик» Олег Шишов, его слова передает портал Om1.ru.
«Мост, как хорошее пальто, у которого пуговицы уже отрываются. Его нужно почистить, пуговицы подшить и дальше носить. А так нормально: и ткань не порвана, и все хорошо. Проблемы были и с теплотрассой, и с коммуникациями, но это уже прошедшая история советских дней. Сейчас там нужно вовремя поменять деформационные швы, время эксплуатации которых уже прошло, и дорожную одежду. Мост, в отличие от других, находится в хорошем состоянии, но нужно, как с пальто, где-то пуговицы подшить, где-то почистить», — считает Олег Шишов.
Ремонтные работы на объекте планируется завершить до осени 2026 года, за это время на мосту заменят опорные части, ограждения, полностью обновят полотно дороги, пролетные строения и металлические конструкции.