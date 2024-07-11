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Мост — как пальто. Экс-гендиректор НПО «Мостовик» высказался о ремонте омского моста

11 июля 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney
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Экс-гендиректор НПО «Мостовик» прокомментировал ремонт моста в Омске

Бывший гендиректор НПО «Мостовик» Олег Шишов прокомментировал состояние моста у Телецентра и целесообразность его капремонта.

Осенью мост имени 60-летия ВЛКСМ планируется закрыть на капитальный ремонт, работы будут проходить в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и обойдутся в 2,8 млрд рублей.

Состояние моста у Телецентра и целесообразность его ремонта прокомментировал бывший гендиректор НПО «Мостовик» Олег Шишов, его слова передает портал Om1.ru.

«Мост, как хорошее пальто, у которого пуговицы уже отрываются. Его нужно почистить, пуговицы подшить и дальше носить. А так нормально: и ткань не порвана, и все хорошо. Проблемы были и с теплотрассой, и с коммуникациями, но это уже прошедшая история советских дней. Сейчас там нужно вовремя поменять деформационные швы, время эксплуатации которых уже прошло, и дорожную одежду. Мост, в отличие от других, находится в хорошем состоянии, но нужно, как с пальто, где-то пуговицы подшить, где-то почистить», — считает Олег Шишов.

Ремонтные работы на объекте планируется завершить до осени 2026 года, за это время на мосту заменят опорные части, ограждения, полностью обновят полотно дороги, пролетные строения и металлические конструкции.

Не жалеют. На капремонт моста у Телецентра в Омске потратят больше двух миллиардов
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мост#Капремонт#Капитальный ремонт#Мост 60-летия BЛКСМ#Новости#Телецентр#Мост у телецентра
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