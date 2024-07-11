Бывший гендиректор «Эпак-Сервиса» Николай Свинарев закрыл свое ИП

Омский бизнесмен Николай Свинарев официально прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Соответствующее сообщение появилось в едином государственном реестре ИП вчера, 10 июля. Свинарев был включен в этот реестр в 2017 году, причем его основной специализацией было «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».