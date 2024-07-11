Бывший гендиректор «Эпак-Сервиса» Николай Свинарев закрыл свое ИП

Posted 11 июля, 12:11
Published 11 июля, 12:11
Modified 11 июля, 12:12
Updated 11 июля, 12:12
Омский бизнесмен Николай Свинарев официально прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Соответствующее сообщение появилось в едином государственном реестре ИП вчера, 10 июля. Свинарев был включен в этот реестр в 2017 году, причем его основной специализацией было «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».
Свинарев известен в первую очередь как бывший генеральный директор АО «Эпак-Сервис». Это крупная торговая компания с годовой выручкой, превышающей 3 млрд рублей. Сейчас Свинарев является учредителем ООО «Эпак-Сервис», «Эпак-Партнер», «Эпакт», «ВММ».