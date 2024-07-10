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иллюстрация

Завысили цены. В Омске УК «Наш Сервис» заставили вернуть 1,5 млн в городской бюджет

10 июля 2024, 05:59
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омская прокуратура заставила УК «Наш Сервис» вернуть 1,5 млн в городской бюджет

Управляющая компания вернула в бюджет города незаконно полученные 1,5 млн рублей.

В региональной прокуратуре сообщили, что администрация города заключила с АО «Наш Сервис» соглашение о предоставлении субсидии. Цель соглашения — обеспечить финансирование капитального ремонта дома № 65 по улице Энтузиастов.

Однако проверка показала, что управляющая организация завысила объемы и стоимость выполненных работ. Из-за этого из бюджета города была выплачена неоправданно высокая сумма на капремонт дома — около 1,5 млн рублей.

После этого прокуратура направила руководителю компании представление с требованием устранить нарушения закона. Благодаря вмешательству прокуратуры вся сумма была возвращена в бюджет муниципалитета.

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