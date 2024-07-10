Завысили цены. В Омске УК «Наш Сервис» заставили вернуть 1,5 млн в городской бюджет

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
В региональной прокуратуре сообщили, что администрация города заключила с АО «Наш Сервис» соглашение о предоставлении субсидии. Цель соглашения — обеспечить финансирование капитального ремонта дома № 65 по улице Энтузиастов.
Однако проверка показала, что управляющая организация завысила объемы и стоимость выполненных работ. Из-за этого из бюджета города была выплачена неоправданно высокая сумма на капремонт дома — около 1,5 млн рублей.
После этого прокуратура направила руководителю компании представление с требованием устранить нарушения закона. Благодаря вмешательству прокуратуры вся сумма была возвращена в бюджет муниципалитета.