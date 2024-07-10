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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Запущен токен Hamster Combat: стоит ли инвестировать

Запущен токен Hamster Combat: стоит ли инвестировать

10 июля 2024, 12:52
Фото: Telegram-канал «Coin Post — Деньги, инвестиции, биткоин»
В июле серьезная криптобиржа Bybit объявила о запуске токена Hamster Combat. Подробности — в материале Города55.

Листинг Hamster Combat

О старте продаж токена HMSTR объявили 8 июля 2024 года. Начальная цена токена HMSTR при листинге была установлена на уровне 0,05 доллара США за одну монету, что эквивалентно примерно 3,65 рублям по текущему курсу. Участники рынка могут как покупать, так и продавать токены. Для этого используется система заявок (order book).

С первых часов была зафиксирована значительная волатильность. Максимальная стоимость токена достигала 137 долларов США (около 10 тыс рублей). В общем, спрос был, и очень даже высокий. Но потом цена снижалась до 0,001 доллара США (примерно 0,073 рубля).

Вероятно, падение стоимости токена (-25-50%) связано со спекуляцией, волатильностью рынка криптовалют. Также на это могло повлиять неравномерное распределение токенов среди участников. Объем торгов токеном HMSTR превысил 100 тыс единиц токена в первые часы после листинга.

Фото: «Спорт-Экспресс»

Однако стоит отметить, что значительное снижение стоимости токена на 25-50% в первые часы после листинга может быть связано с различными факторами, включая спекулятивные операции, высокую волатильность рынка криптовалют и возможно неравномерное распределение токенов среди участников.

В скором времени инвесторы ждут запуска процедуры Airdrop. Она подразумевает раздачу бесплатных токенов среди определенных пользователей.

Премаркет и ожидания

Сейчас торги токенов происходят на этапе премаркета. Это когда создается предварительный рынок до официального листинга. Пока нет официального курса обмена. Как только будет официальная раздача (Airdrop), так станет ясна окончательная стоимость.

Как продать токен HMSTR на Bybit

Первый шаг — регистрация на Bybit. Второй — забота о безопасности аккаунта (активация двухфакторной аутентификации). После этого пользователю нужно в раздел премаркет-торговли на платформе Bybit, нажмите «Создать ордер», выбрать вкладку «Продать», ввести количество токенов HMSTR и желаемую цену.

Далее идет этап выбора торговой пары HMSTR/USDT. Нужно выбрать тип ордера (рыночный или лимитный), указать число токенов и подтвердить сделку.

Какие еще есть игры-кликеры помимо Hamster Combat
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#Алина Ясинская#Общество#Омская область#Россия#Деньги#Новости#Игра#Криптовалюта#Hamster Combat
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