Запущен токен Hamster Combat: стоит ли инвестировать

О старте продаж токена HMSTR объявили 8 июля 2024 года. Начальная цена токена HMSTR при листинге была установлена на уровне 0,05 доллара США за одну монету, что эквивалентно примерно 3,65 рублям по текущему курсу. Участники рынка могут как покупать, так и продавать токены. Для этого используется система заявок (order book).