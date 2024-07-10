Второй день подряд. Омичей предупредили о введении режима «черного неба»

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
В нашем регионе сейчас сложились неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере. Поэтому жителей Омска предупредили, что режим НМУ первой степени опасности будет действовать до 11:00 10 июля. Эту информацию опубликовали в телеграм-канале «Метео Омск».
Накануне в паблике «Дыши! Омск» поделились фото, на котором видно, как из трубы ТЭЦ-4 идет густой дым.
«ТЭЦ-4 передает привет всем жителям Советского округа и Левому берегу. Когда уже эти приветы от ТГК-11 прекратятся?» — пишет автор поста.
Напомним, что вчера омичи жаловались на неприятный запах. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как из трубы ТЭЦ-5 идет черный дым. Режим НМУ в городе и области объявляли до 11 часов утра.