Второй день подряд. Омичей предупредили о введении режима «черного неба»

В нашем регионе сейчас сложились неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере. Поэтому жителей Омска предупредили, что режим НМУ первой степени опасности будет действовать до 11:00 10 июля. Эту информацию опубликовали в телеграм-канале «Метео Омск».