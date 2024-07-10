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Posted Сегодня, 02:59

Published Сегодня, 02:59

Modified Сегодня, 03:08

Updated Сегодня, 03:08

иллюстрация

Второй день подряд. Омичей предупредили о введении режима «черного неба»

10 июля 2024, 02:59
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске снова объявили режим «черного неба» первой степени опасности

До 11:00 10 июля будет действовать режим НМУ первой степени опасности.

В нашем регионе сейчас сложились неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере. Поэтому жителей Омска предупредили, что режим НМУ первой степени опасности будет действовать до 11:00 10 июля. Эту информацию опубликовали в телеграм-канале «Метео Омск».

Накануне в паблике «Дыши! Омск» поделились фото, на котором видно, как из трубы ТЭЦ-4 идет густой дым.

«ТЭЦ-4 передает привет всем жителям Советского округа и Левому берегу. Когда уже эти приветы от ТГК-11 прекратятся?» — пишет автор поста.
ТЭЦ-4ТЭЦ-4
ТЭЦ-4
Фото: Паблик «Дыши! Омск»

Напомним, что вчера омичи жаловались на неприятный запах. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как из трубы ТЭЦ-5 идет черный дым. Режим НМУ в городе и области объявляли до 11 часов утра.

«Экология, прощай». В Омске объявили режим «черного неба»
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Выбросы#Воздух#Новости#ТГК-11#Советский округ#Нму#Грязный воздух#Метеорология#ТЭЦ-4
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