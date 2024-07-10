Бывший глава дептранса Виталий Маслик уехал из Омска

Напомним, что с 2021 года Фролов руководил муниципальным предприятием «Электрический транспорт». В 2022 году он стал депутатом Омского горсовета и возглавил комитет по вопросам ЖКХ. Пока неизвестно, решит ли он отказаться от депутатского мандата после ухода на пенсию.