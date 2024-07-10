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Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

иллюстрация

Бывший глава дептранса Виталий Маслик уехал из Омска

10 июля 2024, 07:55
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Замдиректора МУП «Электротранспорт» Виталий Маслик уволился перед приходом нового руководства.

Виталий Маслик ушел с должности заместителя директора МУП «Электротранспорт». Это случилось перед приходом нового руководства ведомства, рассказали «Коммерческие вести». Издание отмечает, что Маслик ушел незадолго до увольнения своего руководителя и уехал в Москву.

Отметим, что ранее Маслик уже дважды занимал должность руководителя МП ПП-8. Кроме того, он работал директором городского департамента транспорта.

Ранее Город55 рассказывал, что исполняющим обязанности директора предприятия назначили Вадима Филонова. Информацию обновили на официальном сайте МП Омска «Электрический транспорт». Он сменил на этом посту бывшего почти мэра города Сергея Фролова.

Напомним, что с 2021 года Фролов руководил муниципальным предприятием «Электрический транспорт». В 2022 году он стал депутатом Омского горсовета и возглавил комитет по вопросам ЖКХ. Пока неизвестно, решит ли он отказаться от депутатского мандата после ухода на пенсию.

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#Общество#Происшествия#ЖКХ#Омск#Омская область#Депутат#Сергей Фролов#Увольнение#Новости#Виталий маслик#Горсовет#МУП#Вадим Филонов#Электротранспорт
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