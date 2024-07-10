В здании правительства Омской области смонтируют систему видеонаблюдения

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Главное управление контактной системы Омской области разместило на сайте госзакупок очередную заявку. На этот раз подрядчик должен выполнить «работы по монтажу (расширению) системы видеонаблюдения в здании, находящемся в оперативном управлении казенного учреждения Омской области „Хозяйственное управление Правительства Омской области“ и расположенном по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 1, для целей капитальных вложений».
Из техзадания следует, что цель работ — «создание предупредительных мер по защите территории, имущества, обеспечения безопасности граждан посредством ежеминутного наблюдения, как в режиме реального времени, так и в режиме последующего просмотра». Смонтировать систему видеонаблюдения нужно будет за 70 дней. Начальная цена контракта — 1,601 млн рублей.
Сбор заявок начался 5 июля и будет продолжаться до 16 июля.