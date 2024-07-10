В здании правительства Омской области смонтируют систему видеонаблюдения

Из техзадания следует, что цель работ — «создание предупредительных мер по защите территории, имущества, обеспечения безопасности граждан посредством ежеминутного наблюдения, как в режиме реального времени, так и в режиме последующего просмотра». Смонтировать систему видеонаблюдения нужно будет за 70 дней. Начальная цена контракта — 1,601 млн рублей.