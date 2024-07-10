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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

В областном правительстве решили смонтировать систему видеонаблюдения

В здании правительства Омской области смонтируют систему видеонаблюдения

10 июля 2024, 11:46
Фото: 1MI

В областном правительстве решили смонтировать систему видеонаблюдения

На это может быть потрачено более полтора млн рублей.

Главное управление контактной системы Омской области разместило на сайте госзакупок очередную заявку. На этот раз подрядчик должен выполнить «работы по монтажу (расширению) системы видеонаблюдения в здании, находящемся в оперативном управлении казенного учреждения Омской области „Хозяйственное управление Правительства Омской области“ и расположенном по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 1, для целей капитальных вложений».

Из техзадания следует, что цель работ — «создание предупредительных мер по защите территории, имущества, обеспечения безопасности граждан посредством ежеминутного наблюдения, как в режиме реального времени, так и в режиме последующего просмотра». Смонтировать систему видеонаблюдения нужно будет за 70 дней. Начальная цена контракта — 1,601 млн рублей.

Сбор заявок начался 5 июля и будет продолжаться до 16 июля.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Госзакупки#Видеонаблюдение#Областное правительство
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