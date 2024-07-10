В Москве прошла Церемония награждения лауреатов Премии «Медиа-Менеджер России»

Председатель Оргкомитета Премии Джемир Дегтяренко: «Поздравляю лауреатов с заслуженным медийным Оскаром! Надеюсь, это не последняя ваша награда. А номинантам, которые не выиграли, — не останавливаться и добиваться победы в следующем году! Согласен с высказыванием Дмитрия Солопова, трижды лауреата Премии: „Высокую награду Медиа-Менеджера нужно высидеть, как курица яйцо“.