gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

В Москве прошла Церемония награждения лауреатов Премии «Медиа-Менеджер России»

В Москве прошла Церемония награждения лауреатов Премии «Медиа-Менеджер России»

10 июля 2024, 10:41
Церемония награждения лауреатов XXIV Национальной Премии «Медиа-Менеджер России» прошла 4 июля в ресторане «Белладжио».

В этом году на премию номинировалось более 80 управленцев от медиа, рекламы и коммуникационного бизнеса. Среди участников были представители таких компаний, как «Газпром Медиа Холдинг», Медиахолдинг М1, «Русская Медиагруппа», Медиагруппа «Комсомольская правда», «Российская газета», «Вечерняя Москва», ИД «АиФ», «СберМаркетинг», «СберСеллер», OZON, «Детский мир» и другие.

Бронзовые чайки получили более 60 лауреатов. Гран при Премии, «За выдающиеся заслуги в управлении развлекательными телеканалами и запуске новых медиапродуктов», вручили Тинатин Канделаки, управляющему директору ГПМ РТВ. Награды за вклад в развитие отрасли получили Иван Шубин, руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы; Вячеслав Дусмухаметов, генеральный продюсер «Норм Продакшн»; Инна Архипова, управляющий партнер TVIN marketing services; Сергей Трофименко, генеральный директор Пойнт Пассат. Полный список победителей на сайте Премии.

Председатель Оргкомитета Премии Джемир Дегтяренко: «Поздравляю лауреатов с заслуженным медийным Оскаром! Надеюсь, это не последняя ваша награда. А номинантам, которые не выиграли, — не останавливаться и добиваться победы в следующем году! Согласен с высказыванием Дмитрия Солопова, трижды лауреата Премии: „Высокую награду Медиа-Менеджера нужно высидеть, как курица яйцо“.

В этом году церемонию традиционно провели Мурзилки LIVE, за приветственный коктейль отвечал партнер Премии — компания «Дербент вино» и закуски и дегустация вин сопровождались рассказами о дагестанском виноделии. А фуршет после награждения превратился в гастропутешествие по Италии от шеф-повара «Белладжио» Станислава Арсютина. Медиахолдинг 1MI выступил информационным партнером Премии.

Подпишитесь
Горы, озера и взлетевшие цены. Сколько стоит съездить в Боровое из Омска
Сегодня, 07:10
Бывает и без травы: омские депутаты одобрили новое определение газона
Сегодня, 07:19
Сгорел дотла. В Омске на остановке «Промышленная» вспыхнул автобус с пассажирами
Сегодня, 03:45
Не о чем мечтать. Квартиры в омских новостройках подорожали в три раза
Сегодня, 08:16
Второй день подряд. Омичей предупредили о введении режима «черного неба»
Сегодня, 02:59
Нарушил правила. В Омске накажут пилота, слетавшего в сельский магазин без «прав»
Сегодня, 04:23