В Москве прошла Церемония награждения лауреатов Премии «Медиа-Менеджер России»

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В этом году на премию номинировалось более 80 управленцев от медиа, рекламы и коммуникационного бизнеса. Среди участников были представители таких компаний, как «Газпром Медиа Холдинг», Медиахолдинг М1, «Русская Медиагруппа», Медиагруппа «Комсомольская правда», «Российская газета», «Вечерняя Москва», ИД «АиФ», «СберМаркетинг», «СберСеллер», OZON, «Детский мир» и другие.
Бронзовые чайки получили более 60 лауреатов. Гран при Премии, «За выдающиеся заслуги в управлении развлекательными телеканалами и запуске новых медиапродуктов», вручили Тинатин Канделаки, управляющему директору ГПМ РТВ. Награды за вклад в развитие отрасли получили Иван Шубин, руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы; Вячеслав Дусмухаметов, генеральный продюсер «Норм Продакшн»; Инна Архипова, управляющий партнер TVIN marketing services; Сергей Трофименко, генеральный директор Пойнт Пассат. Полный список победителей на сайте Премии.
Председатель Оргкомитета Премии Джемир Дегтяренко: «Поздравляю лауреатов с заслуженным медийным Оскаром! Надеюсь, это не последняя ваша награда. А номинантам, которые не выиграли, — не останавливаться и добиваться победы в следующем году! Согласен с высказыванием Дмитрия Солопова, трижды лауреата Премии: „Высокую награду Медиа-Менеджера нужно высидеть, как курица яйцо“.
В этом году церемонию традиционно провели Мурзилки LIVE, за приветственный коктейль отвечал партнер Премии — компания «Дербент вино» и закуски и дегустация вин сопровождались рассказами о дагестанском виноделии. А фуршет после награждения превратился в гастропутешествие по Италии от шеф-повара «Белладжио» Станислава Арсютина. Медиахолдинг 1MI выступил информационным партнером Премии.