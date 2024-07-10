Сколько стоит ремонт квартир в России в 2024 году

Posted Вчера, 21:10
Published Вчера, 21:10
Modified Вчера, 21:12
Updated Вчера, 21:12
Согласно представленным данным, капремонт квартиры площадью 50 кв м некоторые компании предлагают за 1 млн рублей, включая стройматериалы. При этом их представители заявляют, что у них цены 2018 года. Очевидно, что кто-то на рынке хочет подзаработать на неопытных заказчиках даже при обычном ремонте.
Разумеется, ремонт дорожает с каждым годом. Лучше делать его в этом году, если запланировали, так как цены вновь поползут вверх. Так, за 2023 год стоимость работ и стройматериалов выросла в среднем на 12,4%.
При косметическом ремонте можно заменить настенные покрытия, покрасить потолки и обновить полы. Обновление коммуникаций при этом не предусматривается, как и снос перегородок. Косметический ремонт стоит от 5 тыс рублей за кв м работ по полу и может достигать 35 тыс рублей за кв м. Кстати, отдельно нужно потратиться на отделочные материалы (от 3 тыс рублей за кв м).
Здесь не обойтись без замены водопровода, электрики, перепланировки и обновления отопления и вентиляции. Также капитальный ремонт подразумевает установку новых окон и дверей, утепление стен и замену пола. На эти работы в 2024 году потребуется порядка 20-70 тыс рублей за кв м. Аналитики не включили в эту сумму расходы на черновые и чистовые материалы. На это у собственников уйдет примерно 24 тыс рублей за кв м. Еще стоит учитывать непредвиденные затраты.
Если вы запланировали ремонт жилья в новом доме с нуля, то нужно будет предусмотреть от 21 до 70 тыс рублей и более за кв м. В эту сумму не входят затраты на черновые и чистовые материалы.
Отметим, что на конечную стоимость ремонта влияет семь факторов: