Сколько стоит ремонт квартир в России в 2024 году

Здесь не обойтись без замены водопровода, электрики, перепланировки и обновления отопления и вентиляции. Также капитальный ремонт подразумевает установку новых окон и дверей, утепление стен и замену пола. На эти работы в 2024 году потребуется порядка 20-70 тыс рублей за кв м. Аналитики не включили в эту сумму расходы на черновые и чистовые материалы. На это у собственников уйдет примерно 24 тыс рублей за кв м. Еще стоит учитывать непредвиденные затраты.