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Posted Вчера, 21:10

Published Вчера, 21:10

Modified Вчера, 21:12

Updated Вчера, 21:12

Цены с каждым годом растут, поэтому нужно следить за повышением, если планирует ремонт.

Сколько стоит ремонт квартир в России в 2024 году

9 июля 2024, 21:10
Фото: gorod55.ru
Цены с каждым годом растут, поэтому нужно следить за повышением, если планирует ремонт.
Сотрудники Циан.Журнал проанализировали рынок ремонтных услуг этого года и представили информацию об актуальной стоимости ремонта квартир. Подробнее — в материале Города55.

Согласно представленным данным, капремонт квартиры площадью 50 кв м некоторые компании предлагают за 1 млн рублей, включая стройматериалы. При этом их представители заявляют, что у них цены 2018 года. Очевидно, что кто-то на рынке хочет подзаработать на неопытных заказчиках даже при обычном ремонте.

Сколько стоит ремонт квартир

Разумеется, ремонт дорожает с каждым годом. Лучше делать его в этом году, если запланировали, так как цены вновь поползут вверх. Так, за 2023 год стоимость работ и стройматериалов выросла в среднем на 12,4%.

При косметическом ремонте можно заменить настенные покрытия, покрасить потолки и обновить полы. Обновление коммуникаций при этом не предусматривается, как и снос перегородок. Косметический ремонт стоит от 5 тыс рублей за кв м работ по полу и может достигать 35 тыс рублей за кв м. Кстати, отдельно нужно потратиться на отделочные материалы (от 3 тыс рублей за кв м).

Фото: Циан.Журнал

Сколько стоит капремонт квартиры

Здесь не обойтись без замены водопровода, электрики, перепланировки и обновления отопления и вентиляции. Также капитальный ремонт подразумевает установку новых окон и дверей, утепление стен и замену пола. На эти работы в 2024 году потребуется порядка 20-70 тыс рублей за кв м. Аналитики не включили в эту сумму расходы на черновые и чистовые материалы. На это у собственников уйдет примерно 24 тыс рублей за кв м. Еще стоит учитывать непредвиденные затраты.

Фото: Циан.Журнал

Сколько стоит ремонт квартиры в новостройке

Если вы запланировали ремонт жилья в новом доме с нуля, то нужно будет предусмотреть от 21 до 70 тыс рублей и более за кв м. В эту сумму не входят затраты на черновые и чистовые материалы.

Фото: Циан.Журнал

Отметим, что на конечную стоимость ремонта влияет семь факторов:

  • перепланировка и демонтажные работы;
  • сроки выполнения;
  • класс отделки;
  • стоимость строительных материалов;
  • тип ремонта;
  • площадь квартиры;
  • допрасходы (доставка материалов, вывоз мусора и т. д.).
Остался только мусор. При ремонте омской больницы украли больше двух миллиардов
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#Алина Ясинская#Общество#Ремонт#Россия#Строительство#Цены#Капитальный ремонт#Жилье#Новости#Строители#Стройматериалы
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