Норильск больше не входит в топ городов с очень высоким атмосферным загрязнением

В ведомстве также пояснили, что согласно нормативным актам загрязнение считается низким, если ИЗА не более 5, повышенным при ИЗА от 5 до 6, высоким при ИЗА от 7 до 13 и очень высоким при ИЗА, равном или большем 14. Об этом пишет tass.ru.