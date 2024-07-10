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Норильск больше не входит в топ городов с очень высоким атмосферным загрязнением

Норильск больше не входит в топ городов с очень высоким атмосферным загрязнением

10 июля 2024, 14:36
Фото: 56887/ФМИ
Росгидромет удалил Норильск из перечня городов с очень высоким индексом загрязнения воздуха (ИЗА). По информации, представленной в отчете ведомства о состоянии и загрязнении окружающей среды в РФ за 2023 год, теперь уровень загрязнения в этом городе оценивается как «высокий».

В ведомстве также пояснили, что согласно нормативным актам загрязнение считается низким, если ИЗА не более 5, повышенным при ИЗА от 5 до 6, высоким при ИЗА от 7 до 13 и очень высоким при ИЗА, равном или большем 14. Об этом пишет tass.ru.

В отчете также отражено, что в настоящее время в Норильске уровень загрязнения атмосферного воздуха соответствует значению ИЗА > 7. При этом уровень выбросов от стационарных источников и выбросов диоксида серы снизился по сравнению с 2022 годом на 140 тыс. тонн (8%), хотя в Центральном районе Норильска концентрация трех загрязняющих веществ — диоксида серы, взвешенных веществ и озона все еще превышает гигиенические нормативы.

Отмечено и увеличение концентраций диоксида азота и взвешенных веществ. Также в ведомстве уточнили, что снижение оценки уровня загрязнения носит временный характер и может в любой момент измениться в зависимости от объема выбросов загрязняющих веществ.

Помимо Норильска из этого списка были исключены еще тринадцать городов. В их числе Абакан, Вихоревка, Кемерово, Нижневартовск, Тулун, Чегдомын, Черногорск, Димитровград, Серпухов, Махачкала, Новоульяновск, Новочебоксарск и Пенза. При том в списке все еще остаются 33 города, самые крупные из них — Красноярск, Волгоград, Магадан, Новокузнецк, Ростов-на-Дону, Томск и Челябинск.

#Общество
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