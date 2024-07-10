Не о чем мечтать. Квартиры в омских новостройках подорожали в три раза

Так, с 2020 года цены на жилье в новых домах поднялись в три раза (+195%). В год пандемии, к слову, начала действовать программа льготной ипотеки под 8% годовых. Она закончилась в начале этого месяца. Некоторые эксперты считают, что из-за нее российским семьям стало сложнее получить собственные квартиры.