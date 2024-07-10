Не о чем мечтать. Квартиры в омских новостройках подорожали в три раза

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Стало известно, как изменились цены в новостройках города. Соответствующий анализ провели представители Циан. По их информации, Омск лидирует среди городов-миллионников в этом плане.
Так, с 2020 года цены на жилье в новых домах поднялись в три раза (+195%). В год пандемии, к слову, начала действовать программа льготной ипотеки под 8% годовых. Она закончилась в начале этого месяца. Некоторые эксперты считают, что из-за нее российским семьям стало сложнее получить собственные квартиры.
По информации Циан, четыре года назад «квадрат» жилья в Омске стоил 46 тыс рублей. Теперь же цена достигает 137 тыс рублей. Вместе с тем в Краснодаре стоимость квадратного метра жилья выросла меньше — на 187%. Теперь «квадрат» там стоит не 62, а 179 тыс рублей.
Меньше всего цены поднялись в новостройках Санкт-Петербурга и Москвы (+81% и 73% соответственно).
При этом ранее заявляли о снижении цен на новостройки. Была информация о том, что в мае средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в России снизилась на 0,5%. В список городов, где упали цены, попал и Омск.