На примере Пермской ЦБК студенты МГУ познакомились с экономикой замкнутого цикла

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Второкурсники получили представление о хозяйственном комплексе и экономике Пермского края. Во время визита молодёжи продемонстрировали, как на производственных площадках ПЦБК соблюдаются принципы экономики замкнутого цикла и организована работа целлюлозно-бумажной промышленности региона.
Гости ознакомились с этапами переработки макулатуры и последующего выпуска картона и гофроупаковки. Студентам рассказали, что отходы бумаги не отправляются на свалку, а идут в переработку. И такой цикл может повторяться до 12 раз. Предприятие может перерабатывать 300 000 тонн макулатуры в год, пишет properm.ru.
По словам руководителя практики, доцента кафедры экономической и социальной географии России МГУ Марии Горячко, такие экскурсии на предприятия крайне важны для подготовки будущих специалистов-географов.
Делегацию встретил гендиректор ПЦБК Юрий Марков. Он подчеркнул, что компания рада гостям, особенно студентам.
В ходе посещения предприятия был проведён турнир по настольной игре «Цикличная экономика». Участники игры получили возможность почувствовать себя руководителями промышленных предприятий и проверить знание основ экономики замкнутого цикла.
Одна из практиканток, студентка 2-го курса МГУ Ольга Горбунова назвала Пермь удивительным городом. Ей понравилась современная застройка и то, что можно посетить различные предприятия, в том числе Пермскую ЦБК. Она отметила, что гораздо интереснее вживую увидеть производство, чем слушать лекции.