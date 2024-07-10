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На примере Пермской ЦБК студенты МГУ познакомились с экономикой замкнутого цикла

На примере Пермской ЦБК студенты МГУ познакомились с экономикой замкнутого цикла

10 июля 2024, 09:46
Фото: пресс-служба ПЦБК
Пермская ЦБК приняла делегацию студентов и преподавателей географического факультета из МГУ. Компания стала одним из пунктов прохождения учебно-производственной практики.

Второкурсники получили представление о хозяйственном комплексе и экономике Пермского края. Во время визита молодёжи продемонстрировали, как на производственных площадках ПЦБК соблюдаются принципы экономики замкнутого цикла и организована работа целлюлозно-бумажной промышленности региона.

Гости ознакомились с этапами переработки макулатуры и последующего выпуска картона и гофроупаковки. Студентам рассказали, что отходы бумаги не отправляются на свалку, а идут в переработку. И такой цикл может повторяться до 12 раз. Предприятие может перерабатывать 300 000 тонн макулатуры в год, пишет properm.ru.

По словам руководителя практики, доцента кафедры экономической и социальной географии России МГУ Марии Горячко, такие экскурсии на предприятия крайне важны для подготовки будущих специалистов-географов.

Делегацию встретил гендиректор ПЦБК Юрий Марков. Он подчеркнул, что компания рада гостям, особенно студентам.

В ходе посещения предприятия был проведён турнир по настольной игре «Цикличная экономика». Участники игры получили возможность почувствовать себя руководителями промышленных предприятий и проверить знание основ экономики замкнутого цикла.

Одна из практиканток, студентка 2-го курса МГУ Ольга Горбунова назвала Пермь удивительным городом. Ей понравилась современная застройка и то, что можно посетить различные предприятия, в том числе Пермскую ЦБК. Она отметила, что гораздо интереснее вживую увидеть производство, чем слушать лекции.

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