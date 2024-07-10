На примере Пермской ЦБК студенты МГУ познакомились с экономикой замкнутого цикла

Гости ознакомились с этапами переработки макулатуры и последующего выпуска картона и гофроупаковки. Студентам рассказали, что отходы бумаги не отправляются на свалку, а идут в переработку. И такой цикл может повторяться до 12 раз. Предприятие может перерабатывать 300 000 тонн макулатуры в год, пишет properm.ru.