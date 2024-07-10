Хоценко рассказал об увеличении единовременных выплат для омских военных до 305 тысяч

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Для контрактников и мобилизованных военнослужащих из Омской области увеличили региональную единовременную выплату с 250 до 305 тысяч рублей. Изменения вступили в силу с 9 июля.
«Сейчас у нас в регионе для участников СВО и их семей действуют 27 мер социальной поддержки. И этот спектр продолжим расширять», — рассказал в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко.
Таким образом, общая сумма единовременных выплат из регионального и федерального бюджета для военных сейчас составляет 500 тысяч рублей.