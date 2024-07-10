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Published Сегодня, 10:50

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Хоценко рассказал об увеличении единовременных выплат для омских военных до 305 тысяч

10 июля 2024, 10:50
Фото: 1MI
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В регионе сейчас действует 27 программ поддержки учатников СВО и их семей.

Для контрактников и мобилизованных военнослужащих из Омской области увеличили региональную единовременную выплату с 250 до 305 тысяч рублей. Изменения вступили в силу с 9 июля.

«Сейчас у нас в регионе для участников СВО и их семей действуют 27 мер социальной поддержки. И этот спектр продолжим расширять», — рассказал в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко.

Таким образом, общая сумма единовременных выплат из регионального и федерального бюджета для военных сейчас составляет 500 тысяч рублей.

#Евгений Игишев#Общество#Омская область#Единовременная выплата#Военнослужащие#Социальная поддержка
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