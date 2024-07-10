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Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Эксперты рассказали, как снизить артериальное давление с помощью простой техники

Эксперты рассказали, как снизить артериальное давление с помощью простой техники

10 июля 2024, 17:08
Фото: 1MI
Для снижения артериального давления (АД) специалисты советуют делать упражнение с кистевым эспандером. Его продают практически в каждом спортмагазине. Такие занятия не отнимут у вас много времени.

В результате экспериментов удалось выяснить, что для того, чтобы АД снизилось, с высокой эффективностью можно применять тренировки на силу хвата. Во время таких занятий следует максимально сжать кисть и держать мускулатуру в состоянии напряжения на протяжении нескольких секунд. Чтобы достичь положительного результата, следует сделать 8—12 повторов дважды-трижды в неделю.

Например, у граждан с повышенным АД, занимавшихся несколько недель по данной схеме, показатели давления начали заметно падать. Ученые сделали вывод, что таким образом человеческое тело реагирует на нагрузку, а стенки сосудов становятся эластичнее, пишет newia.ru.

Во время занятий на силу хвата происходит изометрическое сокращение мышц — одномоментное и резкое. В этот момент сосуды сокращаются, и кровь перестает по ним двигаться. То есть за этот короткий временной отрезок давление успевает резко вырасти, а организм в свою очередь начинает «совершенствовать» кровеносные сосуды и делать их более податливыми. Постепенно сосудистая стенка укрепляется и давление стабилизируется.

Опасность часто повышающегося артериального давления состоит в том, что при гипертонической болезни увеличивается риск заболеваний сердца и сосудов — могут развиваться сердечная недостаточность, сосудистая деменция, инфаркты, инсульты и болезни почек.

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