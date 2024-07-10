Эксперты рассказали, как снизить артериальное давление с помощью простой техники

Во время занятий на силу хвата происходит изометрическое сокращение мышц — одномоментное и резкое. В этот момент сосуды сокращаются, и кровь перестает по ним двигаться. То есть за этот короткий временной отрезок давление успевает резко вырасти, а организм в свою очередь начинает «совершенствовать» кровеносные сосуды и делать их более податливыми. Постепенно сосудистая стенка укрепляется и давление стабилизируется.