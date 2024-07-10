До 15 млн рублей: в Омске отремонтируют фасад здания районной администрации

Здание администрации Омского района, расположенное по адресу улица Лермонтова, 171а, ждет капитальный ремонт фасада. На сайте госзакупок уже появился соответствующий лот. Подрядчику нужно будет устранить «дефекты оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения». Работы должны закончиться к 31 октября 2024 года, начальная стоимость контракта — 15,5 млн рублей.