До 15 млн рублей: в Омске отремонтируют фасад здания районной администрации

Posted 10 июля, 12:41
Published 10 июля, 12:41
Modified 10 июля, 12:43
Updated 10 июля, 12:43
Здание администрации Омского района, расположенное по адресу улица Лермонтова, 171а, ждет капитальный ремонт фасада. На сайте госзакупок уже появился соответствующий лот. Подрядчику нужно будет устранить «дефекты оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения». Работы должны закончиться к 31 октября 2024 года, начальная стоимость контракта — 15,5 млн рублей.
— Работы по контракту выполняются непрерывно, — уточняется в техническом задании. — Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ…
Лот был размещен вчера, 9 июля. Срок подачи заявок — до 25 июля. Таким образом, у подрядчика будет около 3 месяцев, чтобы выполнить условия контракта.