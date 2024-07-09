Ждет тюрьма. Омич жестоко убил товарища-наркомана и похитил его стиральную машину

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый 43-летний омич, он проживал в одной квартире с убитым. Предварительно установлено, что после употребления наркотиков между приятелями произошла ссора. В ходе нее обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов ножом, а после похитил стиральную машину и скрылся.