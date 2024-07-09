Ждет тюрьма. Омич жестоко убил товарища-наркомана и похитил его стиральную машину

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Региональный следственный комитет расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), оно было возбуждено после обнаружения в квартире дома на улице 22 Апреля тела мужчины с ножевыми ранениями.
Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый 43-летний омич, он проживал в одной квартире с убитым. Предварительно установлено, что после употребления наркотиков между приятелями произошла ссора. В ходе нее обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов ножом, а после похитил стиральную машину и скрылся.
Сейчас предполагаемый убийца задержан, ему предъявлено обвинение. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе регионального следкома.