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Ждет тюрьма. Омич жестоко убил товарища-наркомана и похитил его стиральную машину

9 июля 2024, 08:34
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске мужчина убил знакомого наркомана и похитил его стиральную машину

Региональный следком расследует дело 43-летнего омича, который обвиняется в убийстве своего знакомого. Следствие предполагает, что мужчина расправился с приятелем с помощью ножа, а после выкрал его стиральную машину.

Региональный следственный комитет расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), оно было возбуждено после обнаружения в квартире дома на улице 22 Апреля тела мужчины с ножевыми ранениями.

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый 43-летний омич, он проживал в одной квартире с убитым. Предварительно установлено, что после употребления наркотиков между приятелями произошла ссора. В ходе нее обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов ножом, а после похитил стиральную машину и скрылся.

Сейчас предполагаемый убийца задержан, ему предъявлено обвинение. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

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