Выскочил на встречку. В Омске осудят водителя, по вине которого пострадали двое людей

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Published Сегодня, 07:50
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В региональной прокуратуре сообщили, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего омича. Он обвиняется по части 1 статьи 264 УК РФ — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
ДТП произошло вечером 31 декабря 2023 года около дома № 117 на улице 10 лет Октября. Водитель иномарки Mercedes-Benz проявил небрежность и выехал на встречку, где врезался в такси LADA Granta. В результате аварии 36-летний водитель такси и его 23-летний пассажир получили тяжелые травмы.
Теперь уголовное дело рассмотрят в Октябрьском районном суде. Виновнику аварии грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Ранее Город55 рассказывал, что на омичку напал 30-летний племянник бывшего мужа. Мужчина принял наркотики и задушил женщину во время ссоры. После этого он украл золотые украшения, положил труп в багажник и вывез в Муромцевский район, где у одного из водоемов похоронил. Затем мужчина поехал к знакомым в Горьковский район, где снова принял наркотики. Однако обратно по дороге в Омск он не справился с управлением и съехал в кювет.