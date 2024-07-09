Выскочил на встречку. В Омске осудят водителя, по вине которого пострадали двое людей

Ранее Город55 рассказывал, что на омичку напал 30-летний племянник бывшего мужа. Мужчина принял наркотики и задушил женщину во время ссоры. После этого он украл золотые украшения, положил труп в багажник и вывез в Муромцевский район, где у одного из водоемов похоронил. Затем мужчина поехал к знакомым в Горьковский район, где снова принял наркотики. Однако обратно по дороге в Омск он не справился с управлением и съехал в кювет.