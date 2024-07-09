Возвращение «черного неба», закрытие моста и нарушения на ЕГЭ. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Новость №1. Сегодня утром в Омске снова объявили режим НМУ
Сегодня утром в Омске снова ввели режим «черного неба» — это время, когда в атмосферном воздухе плохо рассеиваются вредные примеси. Он действовал до 11:00 утра. Отметим, что накануне вечером в паблике «Дыши! Омск» появилось видео, на котором видно, как из трубы ТЭЦ-5 идет черный дым.
Новость №2. Омским депутатам рассказали, что один из мостов в центре города закроют на год
На завтрашнем заседании Горсовета администрация Омска представит отчет о перекрытии мостов и о связанных с этим изменениях в схеме движения транспорта. Так, в ближайшее время планируется отремонтировать 2 моста — 60-летия ВЛКСМ и Комсомольский. Первый перекрывать полностью не будут, со вторым же дела обстоят сложнее. В рамках ремонта Комсомольского моста предусмотрена полная замена железобетонных балок пролетного строения моста и всей плиты проезжей части, из-за чего движение придется прекратить.
Новость №3. 12 омских выпускников совершили административные нарушения во время сдачи ЕГЭ
Сегодня в областном Доме журналистов прошла пресс-конференция, на которой министр образования региона Иван Кротт озвучил предварительные итоги проведения ЕГЭ. В этом году экзамен написали более 8 тысяч человек, 7,3 тысяч из них — выпускники. Не обошлось и без нарушений регламента проведение итоговой аттестации: 12 сдающих попытались списать на экзамене, по фактам нарушений составлено восемь протоколов об административных правонарушениях, возбуждение еще четырех производств пока находится под вопросом.