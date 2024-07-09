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Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

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Возвращение «черного неба», закрытие моста и нарушения на ЕГЭ. Омск сегодня

9 июля 2024, 14:10
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Сегодня утром в Омске снова объявили режим НМУ

Сегодня утром в Омске снова ввели режим «черного неба» — это время, когда в атмосферном воздухе плохо рассеиваются вредные примеси. Он действовал до 11:00 утра. Отметим, что накануне вечером в паблике «Дыши! Омск» появилось видео, на котором видно, как из трубы ТЭЦ-5 идет черный дым.

«Экология, прощай». В Омске объявили режим «черного неба»
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Новость №2. Омским депутатам рассказали, что один из мостов в центре города закроют на год

На завтрашнем заседании Горсовета администрация Омска представит отчет о перекрытии мостов и о связанных с этим изменениях в схеме движения транспорта. Так, в ближайшее время планируется отремонтировать 2 моста — 60-летия ВЛКСМ и Комсомольский. Первый перекрывать полностью не будут, со вторым же дела обстоят сложнее. В рамках ремонта Комсомольского моста предусмотрена полная замена железобетонных балок пролетного строения моста и всей плиты проезжей части, из-за чего движение придется прекратить.

Один из мостов в центре Омска закроют на год
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Новость №3. 12 омских выпускников совершили административные нарушения во время сдачи ЕГЭ

Сегодня в областном Доме журналистов прошла пресс-конференция, на которой министр образования региона Иван Кротт озвучил предварительные итоги проведения ЕГЭ. В этом году экзамен написали более 8 тысяч человек, 7,3 тысяч из них — выпускники. Не обошлось и без нарушений регламента проведение итоговой аттестации: 12 сдающих попытались списать на экзамене, по фактам нарушений составлено восемь протоколов об административных правонарушениях, возбуждение еще четырех производств пока находится под вопросом.

На 12 омских выпускников завели административные дела за нарушение регламента ЕГЭ
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