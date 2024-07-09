Возвращение «черного неба», закрытие моста и нарушения на ЕГЭ. Омск сегодня

Сегодня в областном Доме журналистов прошла пресс-конференция, на которой министр образования региона Иван Кротт озвучил предварительные итоги проведения ЕГЭ. В этом году экзамен написали более 8 тысяч человек, 7,3 тысяч из них — выпускники. Не обошлось и без нарушений регламента проведение итоговой аттестации: 12 сдающих попытались списать на экзамене, по фактам нарушений составлено восемь протоколов об административных правонарушениях, возбуждение еще четырех производств пока находится под вопросом.