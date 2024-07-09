Валерий Кокорин стал единственным учредителем «Центра развлечений и торговли»

«Центр развлечений и торговли» специализируется на аренде и управлении недвижимостью, его генеральным директором является Ирина Губанова. В уставном капитале фирмы 292 тысячи рублей, а стоимость ее активов превышает 370 млн. Это важная часть бизнес-империи Валерия Кокорина — одного из богатейших предпринимателей Омска и депутата областного Законодательного собрания.