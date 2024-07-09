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В омском «Центре развлечений и торговли» остодин владелец

Валерий Кокорин стал единственным учредителем «Центра развлечений и торговли»

9 июля 2024, 10:49
Фото: 1MI

В омском «Центре развлечений и торговли» остодин владелец

Бизнесмен забрал себе долю, прежде принадлежавшую самому ООО.

В обществе с ограниченной ответственностью «Центр развлечений и торговли», прописанном в Омске на улице 70 лет октября (в здании «Континента»), поменялась структура собственности. 0,18% уставного капитала, принадлежавшие самому ООО, перешли к Валерию Кокорину, который стал таким образом единственным учредителем фирмы.

«Центр развлечений и торговли» специализируется на аренде и управлении недвижимостью, его генеральным директором является Ирина Губанова. В уставном капитале фирмы 292 тысячи рублей, а стоимость ее активов превышает 370 млн. Это важная часть бизнес-империи Валерия Кокорина — одного из богатейших предпринимателей Омска и депутата областного Законодательного собрания.

#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Валерий Кокорин#Переход доли
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