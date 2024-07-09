В Омске совместят должности главного архитектора и главы депарха

Авторы инициативы уверены, что руководитель депарха, принимающий решение о согласовании «архитектурно-градостроительного облика» конкретного здания, должен обладать компетенциями не только управленца, но и архитектора. В случае, если идея будет одобрена, к чиновникам, претендующим на должность главы департамента, будут предъявляться дополнительные требования.