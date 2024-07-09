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Updated Сегодня, 09:35

В Омске решили совместить должности главного архитектора и главы депарха

В Омске совместят должности главного архитектора и главы депарха

9 июля 2024, 09:35
Фото: 1MI

В Омске решили совместить должности главного архитектора и главы депарха

Депутаты уже одобрили эту инициативу в комитете.

В Омском городском Совете сегодня, 9 июля, прошло очередное заседание комитета по вопросам муниципального самоуправления, законности и правопорядка. Одним из пунктов повестки стало обсуждение инициативы мэрии о совмещении должностей главы департамента архитектуры и главного архитектора Омска.

— Данное предложение обусловлено необходимостью усиления работы в сфере формирования и согласования архитектурно-градостроительного облика города Омска, повышения уровня архитектурно-художественной выразительности застройки города Омска, — объяснил в своем докладе глава юридического департамента мэрии Олег Баланов.

Авторы инициативы уверены, что руководитель депарха, принимающий решение о согласовании «архитектурно-градостроительного облика» конкретного здания, должен обладать компетенциями не только управленца, но и архитектора. В случае, если идея будет одобрена, к чиновникам, претендующим на должность главы департамента, будут предъявляться дополнительные требования.

Депутаты одобрили предложение. Окончательное решение может быть принято на пленарном заседании городского Совета.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Депарх#Олег Баланов
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