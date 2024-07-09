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Published Сегодня, 18:30

Modified Сегодня, 18:31

Updated Сегодня, 18:31

Ученые рассказали, к чему привело заражение добровольцев коронавирусом

Ученые рассказали, к чему привело заражение добровольцев коронавирусом

9 июля 2024, 18:30
Фото: Изображение Midjourney
Международная команда ученых сообщила о том, что им удалось обнаружить новые иммунные реакции у людей, которые помогут объяснить, почему некоторые люди избежали заражения коронавирусом.

Как пишет newkhakasiya.online, в рамках исследования ученые анализировали реакцию иммунитета 36 взрослых добровольцев на инфицирование SARS-CoV-2. В итоге ковидом заболели не все участники эксперимента.

COVID-19 — смертельно опасное заболевание, которым переболели около 670 млн человек, а количество умерших составляло 6,9 млн человек, по минимальным оценкам ВОЗ.

Издание также отмечает, что многие из тех, кто контактировал с больными, не заразились. В этом исследовании ученые постарались зафиксировать иммунные реакции, которые развиваются после контакта с вирусом.

Как уточняется, штамм вируса добровольцам вводили через слизистую носа. Затем ученые делали анализы крови, следили за состоянием слизистой оболочки носа, а также иммунных клеток.

У тех добровольцев, которые не заболели, иммунный ответ организма оказался нетипичным, более тонким, при этом у шести человек иммунные реакции в крови были быстрыми, однако слизистая оболочка реагировала медленно, и они заболели.

Ученые также выявили ряд закономерностей в работе рецепторов активированных Т-клеток. Оценка результатов исследования позволит ученым в дальнейшем разрабатывать новые методики лечения с помощью T-клеток не только коронавируса, но и других заболеваний.

#Общество
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