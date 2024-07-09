Ученые рассказали, к чему привело заражение добровольцев коронавирусом

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
Как пишет newkhakasiya.online, в рамках исследования ученые анализировали реакцию иммунитета 36 взрослых добровольцев на инфицирование SARS-CoV-2. В итоге ковидом заболели не все участники эксперимента.
COVID-19 — смертельно опасное заболевание, которым переболели около 670 млн человек, а количество умерших составляло 6,9 млн человек, по минимальным оценкам ВОЗ.
Издание также отмечает, что многие из тех, кто контактировал с больными, не заразились. В этом исследовании ученые постарались зафиксировать иммунные реакции, которые развиваются после контакта с вирусом.
Как уточняется, штамм вируса добровольцам вводили через слизистую носа. Затем ученые делали анализы крови, следили за состоянием слизистой оболочки носа, а также иммунных клеток.
У тех добровольцев, которые не заболели, иммунный ответ организма оказался нетипичным, более тонким, при этом у шести человек иммунные реакции в крови были быстрыми, однако слизистая оболочка реагировала медленно, и они заболели.
Ученые также выявили ряд закономерностей в работе рецепторов активированных Т-клеток. Оценка результатов исследования позволит ученым в дальнейшем разрабатывать новые методики лечения с помощью T-клеток не только коронавируса, но и других заболеваний.