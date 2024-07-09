gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

В Омске на Любинском проспекте планируют отремонтировать купол с часами и шпилем

Символ Омска. На Любинском проспекте собираются отреставрировать купол с часами

9 июля 2024, 05:46
Фото: gorod55.ru

В Омске на Любинском проспекте планируют отремонтировать купол с часами и шпилем

В настоящее время объявили поиск подрядчика, который займется проектной документацией.

В Омске планируют отремонтировать башню с часами на Любинском проспекте. В настоящее время на сайте госзакупок объявили поиск подрядчика, который займется разработкой проекта. На эти цели готовы выделить до 1 965 662 рублей. Заявку разместило Управление федеральной службы судебных приставов Омской области, которое располагается в здании с башней.

Заявки от подрядчиков принимают до 22 июля. Проектные документы необходимо будет подготовить до конца года.

Купол со шпилем и часами является объектом культурного наследия «Московские торговые ряды 1903 г.» и одним из символов Омска.

«Государственную историко-культурную экспертизу выполнить с привлечением экспертов, прошедших аттестацию в порядке, установленном Министерством культуры Российской Федерации», — говорится в документах к закупке.

В прошлом году минкульт через суд добился реставрации исторического здания. Купол начал разрушаться. В конструкции сломались металлические детали и деформировалась отделка опорной части шпиля.

Развалился купол. В Омске через суд добились реставрации здания-памятника со шпилем
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Любинский проспект#Омск#Госзакупки#Культурное наследие#История#Экспертиза#Реставрация#Министерство культуры#Часы
Подпишитесь
Приемная кампания в вузы Омской области 2024: что нужно знать перед поступлением
Сегодня, 03:46
Готовьте вентиляторы. Омичей предупредили о предстоящей жаре и дождях
Вчера, 11:31
Один из мостов в центре Омска закроют на год
Сегодня, 07:13
«Экология, прощай». В Омске объявили режим «черного неба»
Сегодня, 02:58
Омские депутаты одобрили передачу Зеленого острова в концессию
Сегодня, 05:35