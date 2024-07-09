Символ Омска. На Любинском проспекте собираются отреставрировать купол с часами

В Омске планируют отремонтировать башню с часами на Любинском проспекте. В настоящее время на сайте госзакупок объявили поиск подрядчика, который займется разработкой проекта. На эти цели готовы выделить до 1 965 662 рублей. Заявку разместило Управление федеральной службы судебных приставов Омской области, которое располагается в здании с башней.