Символ Омска. На Любинском проспекте собираются отреставрировать купол с часами

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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В Омске планируют отремонтировать башню с часами на Любинском проспекте. В настоящее время на сайте госзакупок объявили поиск подрядчика, который займется разработкой проекта. На эти цели готовы выделить до 1 965 662 рублей. Заявку разместило Управление федеральной службы судебных приставов Омской области, которое располагается в здании с башней.
Заявки от подрядчиков принимают до 22 июля. Проектные документы необходимо будет подготовить до конца года.
Купол со шпилем и часами является объектом культурного наследия «Московские торговые ряды 1903 г.» и одним из символов Омска.
«Государственную историко-культурную экспертизу выполнить с привлечением экспертов, прошедших аттестацию в порядке, установленном Министерством культуры Российской Федерации», — говорится в документах к закупке.
В прошлом году минкульт через суд добился реставрации исторического здания. Купол начал разрушаться. В конструкции сломались металлические детали и деформировалась отделка опорной части шпиля.