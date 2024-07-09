Росгвардия задержала мужчину с топором на детской площадке в Кузбассе

В Кузбассе начали проверку инспекторы Следственного комитета после того, как в интернете появилось видео ареста мужчины, который, по словам свидетелей, гонялся за детьми с топором на детской площадке.