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Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Росгвардия задержала мужчину с топором на детской площадке в Кузбассе

9 июля 2024, 06:38
В Кузбассе начали проверку инспекторы Следственного комитета после того, как в интернете появилось видео ареста мужчины, который, по словам свидетелей, гонялся за детьми с топором на детской площадке.

Видеозапись задержания жителя Кузбасса сотрудниками Росгвардии стала доступна утром. Хотя на видео не было видно ни детей, ни топора, автор утверждает, что мужчина напал на детей, пишет sibdepo.ru

Сам арестованный объясняет, что преследовал взрослых с топором. После задержания сотрудники Росгвардии передали мужчину полицейским, и теперь они занимаются им. В региональном отделении Росгвардии сразу же начали проводить предварительное расследование по статье 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство). Результаты проверки определят дальнейшие юридические действия.

По информации источника из регионального управления Росгвардии, мужчина является достаточно известным местным хулиганом, на его агрессивное поведение уже поступали жалобы от местных жителей в полицию. Однако он не имел предыдущих случаев нападения на детей.

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