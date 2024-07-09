Приемная кампания в вузы Омской области 2024: что нужно знать перед поступлением

Рассказываем о приоритетных направлениях, бюджетных местах и необходимых документах.

Приоритетные направления для поступления в 2024 году

В каких вузах больше всего бюджетных мест

Во сколько вузов и на сколько специальностей можно поступать

Какие документы нужны для поступления в вуз

Какие есть льготы и квоты для поступающих

Проходные баллы для поступления в вуз

Минимальные баллы для поступления на коммерческое

Сроки и способы подачи документов