Приемная кампания в вузы Омской области 2024: что нужно знать перед поступлением

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Updated Сегодня, 03:48
У омских школьников отгремели выпускные, и настало время подавать документы для поступления. Город55 собрал актуальную информацию о приемной кампании 2024 года.
Каждый год Минобрнауки России составляет список приоритетных направлений для абитуриентов. На эти специальности выделяют наибольшее количество бюджетных мест. В 2024 году приоритет отдали направлениям «Образование» (75 тысяч мест), «Информатика» (48.5 тысяч), «Клиническая медицина» (30 тысяч), «Сельское, лесное, рыбное хозяйство» (27 тысяч), «Машиностроение» (21.5 тысяча).
В ведомстве сообщили, что в этом году количество бюджетных мест для инженеров увеличилось на 2.3 тысячи. Также больше мест выделено на направлениях «Электро- и теплоэнергетика», «Биологические науки», «Электроника, радиоэлектроника и системы связи», «Информационная безопасность», «Математические и естественные науки».
В Омском государственном техническом университете представлены 86 программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, на которых доступны 2647 бюджетных мест.
В Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского под обучение за счет бюджета выделено 558 мест. Вуз ведет обучение по 47 направлениям.
Сибирский государственный автодорожный университет обучает специалистов и бакалавров по 19 направлениям, под них выделено 792 бюджетных места.
Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина готов принять 926 студентов-«бюджетников». В это число включены 45 мест из филиала вуза в Таре.
В Омском государственном медицинском университете доступно 382 места для обучения за счет федерального бюджета и 40 мест за счет регионального. В вузе открыты 5 специальностей.
В Омском государственном педагогическом университете в этом году 872 бюджетных места на 31 направлении. Данные указаны с учетом филиала в Таре.
Подать документы на поступление можно в пять российских вузов не более чем на пять специальностей. Стоит заметить, что каждое учебное заведение вправе само устанавливать, на сколько направлений можно поступать одновременно. Поэтому число специальностей может быть меньше пяти.
Абитуриенту необходимо представить в приемную комиссию пакет документов. Как правило, в него входят заявление, копия паспорта, копия аттестата, результаты ЕГЭ, документ об индивидуальных достижениях (об участии в олимпиадах, соревнованиях и прочее), документ, подтверждающий особые права (статус ребенка-сироты или ребенка участника СВО, инвалидность и т. д.).
Перечень документов может различаться в вузах, поэтому информацию необходимо уточнять в приемных комиссиях выбранных учебных заведений.
Льготы при поступлении имеют победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Эта группа абитуриентов может поступить в любое учебное заведение по выбранному профилю в течение 4 лет с момента проведения олимпиады.
Победители и призеры других олимпиад могут также поступить без экзаменов, но решение в этом случае будет принимать вуз.
Победители и призеры международных спортивных состязаний по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, поступают без экзаменов на направления в области физической культуры и спорта.
Напомним, участники специальной военной операции и члены их семей смогут поступить в вузы РФ в рамках отдельной квоты — она составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки.
Проходные баллы станут известны, когда завершится приемная кампания.
Например, в ОмГПУ на специальность «Экономика и управление» в 2023 году проходной балл равнялся 183, а конкурс — 7.43 человека на место. Проходной балл в данном случае складывается из суммы баллов трех экзаменов.
Рособрнадзор утверждает уровень, ниже которого ни один государственный и частный вуз не вправе принимать документы.
Так, для поступления в вуз выпускнику необходимо набрать минимум:
Прием документов на бюджетные места в российских вузах проходит с 20 июня по 25 июля. Срок единый. Для студентов, обучающихся на коммерческой основе, сроки приема могут варьироваться, каждый вуз устанавливает их самостоятельно.
Списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению, появятся на официальных сайтах вузов после 27 июля.
Напомним, что омские выпускники, которые набрали по сумме трех предметов от 240 баллов, получат от губернатора премии от 30 до 120 тысяч рублей.