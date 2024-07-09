Предсказуемо. Сразу несколько предприятий травили омичей в период НМУ

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В региональной прокуратуре рассказали о проверках на омских предприятиях, работа которых так или иначе влияет на экологию. В общей сложности за нарушением законодательства было уличено 17 предприятий.
Омская межрайонная природоохранная прокуратура выяснила, что на точках не снижали выбросы вредных веществ, когда в Омске и области устанавливалась безветренная погода. Напомним, что по законодательству предприятия обязаны выполнять это требование в период НМУ.
По итогу нарушителям внесли представления и выписали штрафы. Размер административного взыскания прокуратура не уточнила.