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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

иллюстрация

Предсказуемо. Сразу несколько предприятий травили омичей в период НМУ

9 июля 2024, 11:06
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Сразу несколько предприятий травили омичей в период НМУ

Проверку проводили специалисты природоохранной прокуратуры.

В региональной прокуратуре рассказали о проверках на омских предприятиях, работа которых так или иначе влияет на экологию. В общей сложности за нарушением законодательства было уличено 17 предприятий.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура выяснила, что на точках не снижали выбросы вредных веществ, когда в Омске и области устанавливалась безветренная погода. Напомним, что по законодательству предприятия обязаны выполнять это требование в период НМУ.

По итогу нарушителям внесли представления и выписали штрафы. Размер административного взыскания прокуратура не уточнила.

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#Алина Ясинская#Экология#Омск#Омская область#Выбросы#Россия#Штраф#Новости#Режим нму#Омская природоохранная прокуратура
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