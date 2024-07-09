Омской «Тепловой» пригрозили банкротством из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Индивидуальный предприниматель Алексей Еловиков, зарегистрированный в Екатеринбурге, опубликовал официальное сообщение о том, что намерен обратиться в Арбитражный суд Омской области. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».
Еловиков специализируется на «деятельности по мониторингу окружающей среды». Он является конкурсным кредитором «Тепловой» и теперь, судя по всему, намерен добиваться возвращения долга.
Как уже писал Город55, начиная с 2022 года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на должника.
Отметим, что «Тепловая» в прошлом году превратилась из МУПа в акционерное общество, но ее кредиторов это не останавливает.