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Омской «Тепловой» пригрозил банкротством кредитор с Урала

Омской «Тепловой» пригрозили банкротством из Екатеринбурга

9 июля 2024, 10:37
Фото: gorod55.ru

Омской «Тепловой» пригрозил банкротством кредитор с Урала

ИП Алексей Еловиков готов пойти в суд из-за долга.

Индивидуальный предприниматель Алексей Еловиков, зарегистрированный в Екатеринбурге, опубликовал официальное сообщение о том, что намерен обратиться в Арбитражный суд Омской области. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».

Еловиков специализируется на «деятельности по мониторингу окружающей среды». Он является конкурсным кредитором «Тепловой» и теперь, судя по всему, намерен добиваться возвращения долга.

Как уже писал Город55, начиная с 2022 года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на должника.

Отметим, что «Тепловая» в прошлом году превратилась из МУПа в акционерное общество, но ее кредиторов это не останавливает.

#Николай Эйхвальд#Бизнес#Тепловая компания#Новости
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