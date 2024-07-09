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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Омским депутатам рассказали, что один из мостов в центре города закроют на год

Один из мостов в центре Омска закроют на год

9 июля 2024, 07:13
Фото: gorod55.ru

Омским депутатам рассказали, что один из мостов в центре города закроют на год

Это планируется сделать в связи с ремонтом.

Завтра, 10 июля, в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Один из пунктов повестки — отчет администрации перед депутатами о перекрытии мостов и о связанных с этим изменениях в схеме движения транспорта.

Из ответа на запрос комитета за подписью мэра Омска Сергея Шелеста следует, что в ближайшее время планируется ремонтировать 2 моста, через Иртыш (60-летия ВЛКСМ) и через Омь (Комсомольский). Первый из этих мостов перекрывать полностью не будут: на нем всегда будут открыты 4 полосы (2 в одну сторону, 2 в другую). С Комсомольским все сложнее.

— Проектной документацией по Объекту-2 предусмотрена полная замена железобетонных балок пролетного строения моста и всей плиты проезжей части, — уточняется в документе. — В связи с изложенным на время проведения работ движение транспорта и пешеходов по мосту будет полностью прекращено.

Если будет своевременное финансирование, Комсомольский мост отремонтируют в течение года — примерно с октября 2025-го по октябрь 2026-го. Чиновники обещают, что детально проработают корректировку схемы дорожного движения.

Напомним: в 2017–2018 годах был отремонтирован Юбилейный мост через Омь. В это время только Комсомольский мост соединял два берега реки в самом центре города. Совсем скоро наступит его очередь закрываться на реконструкцию.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Комсомольский мост#Ремонт мостов
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