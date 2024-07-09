Один из мостов в центре Омска закроют на год

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Завтра, 10 июля, в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Один из пунктов повестки — отчет администрации перед депутатами о перекрытии мостов и о связанных с этим изменениях в схеме движения транспорта.
Из ответа на запрос комитета за подписью мэра Омска Сергея Шелеста следует, что в ближайшее время планируется ремонтировать 2 моста, через Иртыш (60-летия ВЛКСМ) и через Омь (Комсомольский). Первый из этих мостов перекрывать полностью не будут: на нем всегда будут открыты 4 полосы (2 в одну сторону, 2 в другую). С Комсомольским все сложнее.
— Проектной документацией по Объекту-2 предусмотрена полная замена железобетонных балок пролетного строения моста и всей плиты проезжей части, — уточняется в документе. — В связи с изложенным на время проведения работ движение транспорта и пешеходов по мосту будет полностью прекращено.
Если будет своевременное финансирование, Комсомольский мост отремонтируют в течение года — примерно с октября 2025-го по октябрь 2026-го. Чиновники обещают, что детально проработают корректировку схемы дорожного движения.
Напомним: в 2017–2018 годах был отремонтирован Юбилейный мост через Омь. В это время только Комсомольский мост соединял два берега реки в самом центре города. Совсем скоро наступит его очередь закрываться на реконструкцию.