Один из мостов в центре Омска закроют на год

Из ответа на запрос комитета за подписью мэра Омска Сергея Шелеста следует, что в ближайшее время планируется ремонтировать 2 моста, через Иртыш (60-летия ВЛКСМ) и через Омь (Комсомольский). Первый из этих мостов перекрывать полностью не будут: на нем всегда будут открыты 4 полосы (2 в одну сторону, 2 в другую). С Комсомольским все сложнее.