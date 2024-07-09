Независимо от стажа. Водители автобусов в Омске будут получать от 70 тысяч рублей

Сегодня мэр Шелест объявил, что с 1 июля повысили зарплату водителям пассажирского предприятия № 8. Теперь минимальная зарплата составляет 70 тысяч рублей, независимо от стажа и квалификации сотрудника. Это гарантированный минимум при условии выполнения нормы рабочего времени.