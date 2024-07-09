gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:30

Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

иллюстрация

Независимо от стажа. Водители автобусов в Омске будут получать от 70 тысяч рублей

9 июля 2024, 04:30
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске водителям автобусов подняли минимальную зарплату до 70 тысяч рублей

В Омске подняли зарплату водителям пассажирского предприятия № 8. Теперь минимальный размер зарплаты — 70 тысяч рублей.

Сегодня мэр Шелест объявил, что с 1 июля повысили зарплату водителям пассажирского предприятия № 8. Теперь минимальная зарплата составляет 70 тысяч рублей, независимо от стажа и квалификации сотрудника. Это гарантированный минимум при условии выполнения нормы рабочего времени.

«Директор департамента транспорта Вадим Кормилец доложил об исполнении моего поручения, касающегося повышения оплаты труда водителей, работающих в сфере муниципальных пассажирских перевозок», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Сергей Шелест объяснил, что проблема нехватки кадров в транспортной отрасли по-прежнему актуальна. Поэтому ежегодное повышение зарплаты является надежной мерой социальной защиты для сотрудников предприятия.

Также мэр поручил директору пассажирского предприятия № 8, Марату Саликову, принять дополнительные меры для улучшения условий труда сотрудников. В числе этих мер — реализация дополнительных программ социальной защиты, укрепление материально-технической базы и проведение мероприятий для формирования единого коллектива и удержания квалифицированных кадров.

От водителей до менеджеров. В Омске появились вакансии с зарплатой до 220 000 рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Шелест объяснил проблемы с общественным транспортом в Омске кадровым голодомАвтобусы №28 и №96 запустят в густонаселенные микрорайоны Омска. Публикуем схемыВсе проверят и исправят. Омичи пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусах
#Общество#Транспорт#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Водитель#Зарплата#Новости#Сергей Шелест#Водители#Муниципалитет#Мэр Шелест#Социальная защита#Трудовые отношения
Подпишитесь
Приемная кампания в вузы Омской области 2024: что нужно знать перед поступлением
Сегодня, 03:46
Готовьте вентиляторы. Омичей предупредили о предстоящей жаре и дождях
Вчера, 11:31
Один из мостов в центре Омска закроют на год
Сегодня, 07:13
Символ Омска. На Любинском проспекте собираются отреставрировать купол с часами
Сегодня, 05:46
«Экология, прощай». В Омске объявили режим «черного неба»
Сегодня, 02:58
Омские депутаты одобрили передачу Зеленого острова в концессию
Сегодня, 05:35