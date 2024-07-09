Независимо от стажа. Водители автобусов в Омске будут получать от 70 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Сегодня мэр Шелест объявил, что с 1 июля повысили зарплату водителям пассажирского предприятия № 8. Теперь минимальная зарплата составляет 70 тысяч рублей, независимо от стажа и квалификации сотрудника. Это гарантированный минимум при условии выполнения нормы рабочего времени.
«Директор департамента транспорта Вадим Кормилец доложил об исполнении моего поручения, касающегося повышения оплаты труда водителей, работающих в сфере муниципальных пассажирских перевозок», — написал мэр в своем телеграм-канале.
Сергей Шелест объяснил, что проблема нехватки кадров в транспортной отрасли по-прежнему актуальна. Поэтому ежегодное повышение зарплаты является надежной мерой социальной защиты для сотрудников предприятия.
Также мэр поручил директору пассажирского предприятия № 8, Марату Саликову, принять дополнительные меры для улучшения условий труда сотрудников. В числе этих мер — реализация дополнительных программ социальной защиты, укрепление материально-технической базы и проведение мероприятий для формирования единого коллектива и удержания квалифицированных кадров.