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Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Омские депутаты озаботились проблемой парковок на Зеленом острове

«Надо решать»: омские депутаты пообещали найти место для парковок на Зеленом острове

9 июля 2024, 06:04
Фото: 1MI

Омские депутаты озаботились проблемой парковок на Зеленом острове

Где именно найдут место для машин, пока неясно.

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам муниципальной собственности много говорили о Зеленом острове. Как уже писал Город55, депутаты одобрили передачу парка в концессию компании «Омск Сайдинг Инвест» на 25 лет. Обсудили они и сопутствующие вещи — например, тему инфраструктуры.

— Мы видим, что парк развивается, набирает обороты, количество посещений растет и, видимо, будет расти, — констатировал Валерий Студеникин. — Есть вопрос с подъездными путями: очень узкие улицы, и даже сейчас проблематично туда заехать и выехать (я уже не говорю про парковочные места).

Депутат предположил, что стоит обдумать варианты с расширением дорог, чтобы заезд с Красного пути был более комфортным.

Глава комитета Максим Астафьев на этот ответил, что на вчерашнем заседании фракции «Единой России» подробно обсуждали в том числе и это.

— Мы пришли к мнению, что готовы принять на себя часть работы, — рассказал Астафьев. — На Зеленом острове есть проблемы и с парковками, и с проездами. Дмитрий Иванович Лицкевич поднял вопрос парковок, и у концессионера есть абсолютно четкое понимание, что эту проблему надо решать.

Какая-то конкретика не прозвучала. Каким образом намерен «Омск Сайдинг Инвест» решать проблему парковок в течение 25 лет действия концессионного соглашения, где именно он найдет место для автомобилей — пока неясно.

Напомним: передача Зеленого острова в концессию будет одобрена уже через неделю, на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

Омские депутаты одобрили передачу Зеленого острова в концессию
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Зеленый остров#Парковки
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