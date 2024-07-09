«Надо решать»: омские депутаты пообещали найти место для парковок на Зеленом острове

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам муниципальной собственности много говорили о Зеленом острове. Как уже писал Город55, депутаты одобрили передачу парка в концессию компании «Омск Сайдинг Инвест» на 25 лет. Обсудили они и сопутствующие вещи — например, тему инфраструктуры.
— Мы видим, что парк развивается, набирает обороты, количество посещений растет и, видимо, будет расти, — констатировал Валерий Студеникин. — Есть вопрос с подъездными путями: очень узкие улицы, и даже сейчас проблематично туда заехать и выехать (я уже не говорю про парковочные места).
Депутат предположил, что стоит обдумать варианты с расширением дорог, чтобы заезд с Красного пути был более комфортным.
Глава комитета Максим Астафьев на этот ответил, что на вчерашнем заседании фракции «Единой России» подробно обсуждали в том числе и это.
— Мы пришли к мнению, что готовы принять на себя часть работы, — рассказал Астафьев. — На Зеленом острове есть проблемы и с парковками, и с проездами. Дмитрий Иванович Лицкевич поднял вопрос парковок, и у концессионера есть абсолютно четкое понимание, что эту проблему надо решать.
Какая-то конкретика не прозвучала. Каким образом намерен «Омск Сайдинг Инвест» решать проблему парковок в течение 25 лет действия концессионного соглашения, где именно он найдет место для автомобилей — пока неясно.
Напомним: передача Зеленого острова в концессию будет одобрена уже через неделю, на ближайшем пленарном заседании городского Совета.