«Надо решать»: омские депутаты пообещали найти место для парковок на Зеленом острове

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам муниципальной собственности много говорили о Зеленом острове. Как уже писал Город55, депутаты одобрили передачу парка в концессию компании «Омск Сайдинг Инвест» на 25 лет. Обсудили они и сопутствующие вещи — например, тему инфраструктуры.