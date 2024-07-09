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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

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Магнитные бури будут бушевать три дня из-за солнечной активности

9 июля 2024, 14:08
Фото: gorod55.ru
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На Солнце происходят немыслимой мощности вспышки. Они влияют на магнитосферу Земли и состояние людей. О последнем мнения расходятся, стоит сказать. Когда ждать нового геошторма? Ответ — в материале Города55.

Расписание магнитных бурь в 2024 году

Новый прогноз сделали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Ранее астрономы заявляли, что сильных магнитных бурь не ожидается, однако это не так. Из-за мощных выбросов, исходящих от Солнца, Землю могут ждать неприятные сюрпризы. При этом серьезные магнитные бури преследуют жителей планеты с мая.

Прогноз магнитных бурь на неделю

С прошлых выходных начались активные изменения на поверхности Солнца. Случилось за одни только сутки как минимум 11 вспышек. В зависимости от мощности из-за солнечного ветра могут появляться радиопомехи на Земле. За другие сутки астрономы зафиксировали еще три вспышки на звезде.

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Фото: gorod55.ru

Согласно информации ученых, завтра, 10 июля, солнечная активность будет низкой, но на следующий день может быть серьезный всплеск. Астрономы прогнозируют, что магнитная буря случится с вероятностью 20%, а сильный магнитный шторм — 5%.

Последствия магнитных бурь

С 9 по 11 июля ожидается повышение индекса K до 4 баллов. Из-за этого могут возникнуть небольшие геомагнитные возмущения. В целом для жителей Земли эти толчки не почувствуются, но на работу систем связи и навигации магнитные бури могут повлиять.

Однако стоит понимать, что солнечная активность может вызвать более мощные магнитные бури. Магнитосфера может волноваться до уровня 5 и более. Уже тогда жители Земли могут почувствовать на себе изменения в космическом пространстве.

Лучше в период магнитных бурь отказаться от поездок на самолетах и следить за своим здоровьем: правильно питаться, минимизировать стресс и по возможности излишние физические нагрузки.

Поток солнечных частиц ударится о Землю: когда новая магнитная буря
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#Алина Ясинская#Общество#Наука#Омская область#Россия#Новости#Астрономия#Вспышки на солнце#Магнитная буря#Лаборатория астрономии Института наблюдения и Института солнечно-земной физики
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