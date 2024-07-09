Магнитные бури будут бушевать три дня из-за солнечной активности

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Новый прогноз сделали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Ранее астрономы заявляли, что сильных магнитных бурь не ожидается, однако это не так. Из-за мощных выбросов, исходящих от Солнца, Землю могут ждать неприятные сюрпризы. При этом серьезные магнитные бури преследуют жителей планеты с мая.
С прошлых выходных начались активные изменения на поверхности Солнца. Случилось за одни только сутки как минимум 11 вспышек. В зависимости от мощности из-за солнечного ветра могут появляться радиопомехи на Земле. За другие сутки астрономы зафиксировали еще три вспышки на звезде.
Согласно информации ученых, завтра, 10 июля, солнечная активность будет низкой, но на следующий день может быть серьезный всплеск. Астрономы прогнозируют, что магнитная буря случится с вероятностью 20%, а сильный магнитный шторм — 5%.
С 9 по 11 июля ожидается повышение индекса K до 4 баллов. Из-за этого могут возникнуть небольшие геомагнитные возмущения. В целом для жителей Земли эти толчки не почувствуются, но на работу систем связи и навигации магнитные бури могут повлиять.
Однако стоит понимать, что солнечная активность может вызвать более мощные магнитные бури. Магнитосфера может волноваться до уровня 5 и более. Уже тогда жители Земли могут почувствовать на себе изменения в космическом пространстве.
Лучше в период магнитных бурь отказаться от поездок на самолетах и следить за своим здоровьем: правильно питаться, минимизировать стресс и по возможности излишние физические нагрузки.