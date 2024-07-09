Магнитные бури будут бушевать три дня из-за солнечной активности

С прошлых выходных начались активные изменения на поверхности Солнца. Случилось за одни только сутки как минимум 11 вспышек. В зависимости от мощности из-за солнечного ветра могут появляться радиопомехи на Земле. За другие сутки астрономы зафиксировали еще три вспышки на звезде.