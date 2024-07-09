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Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

обновленный формат магазина

Идет обновление. В омской «Меге» откроют самый большой магазин Gloria Jeans в Сибири

9 июля 2024, 08:42
Фото: Пресс-служба «Меги»
обновленный формат магазина

В омской «Меге» откроют самый большой магазин бренда Gloria Jeans в Сибири

Теперь в магазине будут представлены все линейки Gloria Jeans, включая премиальную GJ Black и товары нового бренда компании — Ready! Steady! Go!

В торговом центре «МЕГА Омск» скоро откроется обновленное пространство бренда Gloria Jeans. Площадь нового магазина составит 2663 квадратных метра. В магазине будут представлены все линейки бренда:

  • GJ Black — премиум-коллекция;
  • GJ Cool и GJ Kids — линейки для детей и подростков;
  • Ready! Steady! Go! — новый молодежный бренд, который предлагает одежду, обувь и аксессуары для молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет.

Теперь зона примерочных станет комфортнее, а интерьер будет выполнен в светлых тонах. Также бренд визуально подчеркнет ответственное отношение к природе, что также соответствует принципам работы «Меги».

Отметим, что Gloria Jeans использует переработанные материалы, старается экономить воду и электроэнергию, контролирует выбросы и работает над внедрением электронных чеков во всех магазинах.

обновленный формат магазинаобновленный формат магазина
обновленный формат магазина
Фото: Пресс-служба «Меги»

Напомним, что Gloria Jeans — это бренд модной одежды, обуви и аксессуаров для всей семьи. Команда бренда создает коллекции с нуля: от идеи до готового изделия. Вся одежда отшивается на собственных фабриках в России. Перед тем как попасть на полки магазинов, она проходит 125 проверок на качество.

Ранее Город55 рассказывал, что в «Меге» прошла тотальная распродажа в магазине «Инсити» перед его закрытием.

Тотальная распродажа. В омской «Меге» закроют последний сетевой магазин «Инсити»
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