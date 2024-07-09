Идет обновление. В омской «Меге» откроют самый большой магазин Gloria Jeans в Сибири

Напомним, что Gloria Jeans — это бренд модной одежды, обуви и аксессуаров для всей семьи. Команда бренда создает коллекции с нуля: от идеи до готового изделия. Вся одежда отшивается на собственных фабриках в России. Перед тем как попасть на полки магазинов, она проходит 125 проверок на качество.