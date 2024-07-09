Идет обновление. В омской «Меге» откроют самый большой магазин Gloria Jeans в Сибири

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
В торговом центре «МЕГА Омск» скоро откроется обновленное пространство бренда Gloria Jeans. Площадь нового магазина составит 2663 квадратных метра. В магазине будут представлены все линейки бренда:
Теперь зона примерочных станет комфортнее, а интерьер будет выполнен в светлых тонах. Также бренд визуально подчеркнет ответственное отношение к природе, что также соответствует принципам работы «Меги».
Отметим, что Gloria Jeans использует переработанные материалы, старается экономить воду и электроэнергию, контролирует выбросы и работает над внедрением электронных чеков во всех магазинах.
Напомним, что Gloria Jeans — это бренд модной одежды, обуви и аксессуаров для всей семьи. Команда бренда создает коллекции с нуля: от идеи до готового изделия. Вся одежда отшивается на собственных фабриках в России. Перед тем как попасть на полки магазинов, она проходит 125 проверок на качество.
Ранее Город55 рассказывал, что в «Меге» прошла тотальная распродажа в магазине «Инсити» перед его закрытием.