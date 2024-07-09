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Глава РЭО отчитался о вхождении еще шести компаний в ассоциацию «Ресурс»

Глава РЭО отчитался о вхождении еще шести компаний в ассоциацию «Ресурс»

9 июля 2024, 16:43
Фото: reo.ru
Членами ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», учрежденной при участии публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО), стали компании по производству мусоровозов, биоудобрений, мебели из переработанных отходов и прочие.

По словам генерального директора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, в результате июньского голосования еще шесть компаний получили членство в ассоциации «Ресурс». Как сообщает newsnn.ru, с момента учреждения организации в нее включили свыше 150 компаний из сферы обращения с отходами и смежных сфер. Глава Российского экологического оператора надеется, что все эти компании будут соблюдать принципы экономики замкнутого цикла, заниматься изготовлением продукции на основе вторичного сырья, разрабатывать собственные эффективные решения в данном направлении.

Как рассказала исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова, компании добровольно и с большим желанием вступают в ассоциацию. В большинстве случаев они стремятся к созданию пилотных проектов по применению собственной продукции или услуги. Другие, в свою очередь, стремятся отработать новую технологию или поддержать инвестпроекты. Руководство компании на этом фоне должно обрабатывать все поступающие запросы на поддержку и помочь в итоге компаниям запустить пилотный проект.

В «Ресурс» включили ООО ИТМ «СПЕЦМАШИНА», занимающееся разработкой и производством экологически устойчивых машин и систем, например мусоровозов.

В ассоциацию вошло также Бюро автоматизации раздельного сбора, или ООО «БАРС». Компания ведет разработку и выпуск технических средств для раздельного сбора, сортировки и переработки отходов (ПЭТ-бутылки, алюминиевые банки, резина, бумага, пластик и т. п.).

Чувашская компания «БиоЭксперт» занимается производством органических биоудобрений, таких как биогумус (вермикомпост), и жидких органических удобрений из биогумуса для листовой и корневой подкормки. Такая продукция незаменима в уходе за растениями, для обеспечения повышенного плодородия почвы, в том числе обедненной и истощенной.

Компания «Эксимо» — отечественный создатель автоматических горизонтальных прессов для вторичного сырья BIZON.

«Экобрендс Саратов» — экофабрики, занимающиеся переработкой пластиковых отходов и изготовлением из них экологически безвредных стройматериалов, а также малых архитектурных форм для облагораживания частных, общественных пространств и зеленых зон. Компания специализируется на производстве уличной мебели из экосырья.

Еще один производитель уличной мебели из безопасных для здоровья материалов — компания «Эко Завод ППИ».

#Общество
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