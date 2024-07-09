Глава РЭО отчитался о вхождении еще шести компаний в ассоциацию «Ресурс»

Как рассказала исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова, компании добровольно и с большим желанием вступают в ассоциацию. В большинстве случаев они стремятся к созданию пилотных проектов по применению собственной продукции или услуги. Другие, в свою очередь, стремятся отработать новую технологию или поддержать инвестпроекты. Руководство компании на этом фоне должно обрабатывать все поступающие запросы на поддержку и помочь в итоге компаниям запустить пилотный проект.