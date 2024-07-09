«Экология, прощай». В Омске объявили режим «черного неба»

В Омске объявлен режим НМУ первой степени опасности, который будет действовать до 11:00 9 июля. В этот период в городе и области наблюдаются неблагоприятные погодные условия, которые могут затруднить рассеивание вредных веществ в воздухе. Об этом сообщили в телеграм-канале «Meteo Omsk»