«Экология, прощай». В Омске объявили режим «черного неба»

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 03:02
Updated Сегодня, 03:02
В Омске объявлен режим НМУ первой степени опасности, который будет действовать до 11:00 9 июля. В этот период в городе и области наблюдаются неблагоприятные погодные условия, которые могут затруднить рассеивание вредных веществ в воздухе. Об этом сообщили в телеграм-канале «Meteo Omsk»
Накануне вечером в паблике «Дыши! Омск» появилось видео, на котором видно, как из трубы ТЭЦ-5 идет черный дым.
«ТЭЦ — 5. Сегодня 4:00 утра. Опять мазут. Экология, прощай», — написал вчера автор видео.
В комментариях к публикации омичи пожаловались на неприятный запах в центре города, а также в Кировском районе.
«Центральный район. Вечер. Снова вонь… Кировский район — тоже вонь», — комментируют омичи.