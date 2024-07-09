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Published Сегодня, 02:58

Modified Сегодня, 03:02

Updated Сегодня, 03:02

иллюстрация

«Экология, прощай». В Омске объявили режим «черного неба»

9 июля 2024, 02:58
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичей предупредили о введении режима «черного неба».

Накануне жители Омска пожаловались на неприятный запах. В соцсетях было опубликовано видео, на котором видно, как из трубы ТЭЦ-5 идет черный дым.

В Омске объявлен режим НМУ первой степени опасности, который будет действовать до 11:00 9 июля. В этот период в городе и области наблюдаются неблагоприятные погодные условия, которые могут затруднить рассеивание вредных веществ в воздухе. Об этом сообщили в телеграм-канале «Meteo Omsk»

ТЭЦ-5ТЭЦ-5
ТЭЦ-5
Фото: Проект «Дыши! Омск»

Накануне вечером в паблике «Дыши! Омск» появилось видео, на котором видно, как из трубы ТЭЦ-5 идет черный дым.

«ТЭЦ — 5. Сегодня 4:00 утра. Опять мазут. Экология, прощай», — написал вчера автор видео.

В комментариях к публикации омичи пожаловались на неприятный запах в центре города, а также в Кировском районе.

«Центральный район. Вечер. Снова вонь… Кировский район — тоже вонь», — комментируют омичи.
Ароматы лета. В Омске второй день подряд введен режим НМУ
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