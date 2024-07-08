Вячеслава Васильева выбрали председателем совета Союза строителей Омской области

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Сегодня, 8 июля, в кинотеатре «Первомайский» прошло общее собрание саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области». Встреча получилась представительной: в общей сложности присутствовали или были представлены своими доверенными лицами 254 члена ССО.
Одним из пунктов повестки стало избрание председателя совета организации. Кандидат был один — известный омский бизнесмен Вячеслав Васильев, глава компаний «Русвентпром» и «Вентсервис». За него проголосовали 207 человек, против — 35. Таким образом, Васильев возглавил Союз строителей.
— Завтра мы соберем весь коллектив СРО, — рассказал Васильев после собрания, — обозначим планы, обеспечим сотрудникам доступ к рабочим местам. На данный момент работа совета парализована — мы будем это исправлять.
Город55 уже писал о сложной ситуации, возникшей в Союзе строителей Омской области. В мае 2023 года совет Союза был переизбран, но ряд компаний, включая «Русвентпром», доказал незаконность этой процедуры в суде. Сегодня члены Союза выбрали новый Совет с новым главой.