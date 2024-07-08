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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

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Updated Сегодня, 08:04

Вячеслав Михайлович

Вячеслава Васильева выбрали председателем совета Союза строителей Омской области

8 июля 2024, 08:02
Фото: gorod55.ru
Вячеслав Михайлович

Вячеслав Васильев стал председателем областного Союза строителей

Новый глава пообещал наладить работу организации, которая сейчас, по его словам, «парализована».

Сегодня, 8 июля, в кинотеатре «Первомайский» прошло общее собрание саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области». Встреча получилась представительной: в общей сложности присутствовали или были представлены своими доверенными лицами 254 члена ССО.

Одним из пунктов повестки стало избрание председателя совета организации. Кандидат был один — известный омский бизнесмен Вячеслав Васильев, глава компаний «Русвентпром» и «Вентсервис». За него проголосовали 207 человек, против — 35. Таким образом, Васильев возглавил Союз строителей.

— Завтра мы соберем весь коллектив СРО, — рассказал Васильев после собрания, — обозначим планы, обеспечим сотрудникам доступ к рабочим местам. На данный момент работа совета парализована — мы будем это исправлять.

Город55 уже писал о сложной ситуации, возникшей в Союзе строителей Омской области. В мае 2023 года совет Союза был переизбран, но ряд компаний, включая «Русвентпром», доказал незаконность этой процедуры в суде. Сегодня члены Союза выбрали новый Совет с новым главой.

Суд отменил избрание чиновников в совет омского Союза строителей
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Вячеслав Васильев#Союз строителей
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