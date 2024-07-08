Вячеслава Васильева выбрали председателем совета Союза строителей Омской области

Город55 уже писал о сложной ситуации, возникшей в Союзе строителей Омской области. В мае 2023 года совет Союза был переизбран, но ряд компаний, включая «Русвентпром», доказал незаконность этой процедуры в суде. Сегодня члены Союза выбрали новый Совет с новым главой.