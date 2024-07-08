В День семьи, любви и верности. В омском зоопарке у лебедей родились четыре малыша

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности в омском зоопарке у пары лебедей появилось потомство.
«В этот день просто должно было случиться что-то исключительно семейное, душевное. Наша самая „распиаренная“ семейная пара, черные лебеди Герда и Кай, видимо, тоже это поняли. Иначе не объяснить появление на свет сегодня утром четырех пушистых малышей. Ожидались они чуть позже, а вышло вот так», — рассказали в пресс-службе зоопарка.
Напомним, что несколько дней назад в Большереченском зоопарке на свет появился детеныш серого кенгуру. Малыш родился еще зимой, но до недавнего времени находился в сумке у своей матери.