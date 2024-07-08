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Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

В омском зоопарке у лебедей Кая и Герды появилось потомство

В День семьи, любви и верности. В омском зоопарке у лебедей родились четыре малыша

8 июля 2024, 14:12
Фото: Омский зоопарк

В омском зоопарке у лебедей Кая и Герды появилось потомство

В День семьи, любви и верности в омском зоопарке у пары лебедей появилось потомство.

Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности в омском зоопарке у пары лебедей появилось потомство.

«В этот день просто должно было случиться что-то исключительно семейное, душевное. Наша самая „распиаренная“ семейная пара, черные лебеди Герда и Кай, видимо, тоже это поняли. Иначе не объяснить появление на свет сегодня утром четырех пушистых малышей. Ожидались они чуть позже, а вышло вот так», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Напомним, что несколько дней назад в Большереченском зоопарке на свет появился детеныш серого кенгуру. Малыш родился еще зимой, но до недавнего времени находился в сумке у своей матери.

Полгода у мамы в сумке. В омском Большереченском зоопарке родился кенгуренок
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Зоопарк#Животные#Новости#Большереченский зоопарк#Животное#Животноводство#Дикий лебедь#Лебеди
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