В День семьи гендиректор РЭО Буцаев провел встречу с семьями-экоактивистами

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, семья является важным механизмом формирования экологической культуры, поскольку именно здесь зарождаются экопривычки, которые впоследствии передаются следующим поколениям. Чем больше семей займутся воспитанием и внедрением экопривычек, тем более успешно будет проходить реализация реформы отрасли обращения с отходами. Кроме этого, такой подход будет содействовать формированию экономики замкнутого цикла в России. РЭО всегда рад оказывать поддержку экологическим активистам, будь то лидеры организаций или семьи, заключил Денис Буцаев. Об этом сообщает издание NewsNN.ru.
Встреча прошла в формате чаепития. В ходе беседы гендиректор РЭО сообщил о запуске новой номинации в рамках конкурса экопроектов «Зеленая премия». Она называется «Экологическая семья». Участники — семьи-экоактивисты. Они смогут заявить о себе стране и рассчитывать на поддержку.
Чаепитие посетили несколько семей, придерживающихся экологичного образа жизни: Гуляевы (Череповец), Чистопашины (Санкт-Петербург), Дордины (Новокузнецк).
Глава семьи Гуляевых — Андрей. Он является экологическим активистом, основателем и руководителем общественного некоммерческого негосударственного проекта по озеленению Череповца «Народная роща». Андрей много путешествует и занимает пост председателя реготделения движения «Экосистема». Вместе с Андреем Гуляевым к чаепитию присоединились его дочери — 11-летняя Яромила и 9-летняя Милада.
Семья Чистопашиных прибыла в следующем составе: супруги Алексей и Александра, их сын Иван (9 лет) и две дочери Христина (16 лет) и Дария (13 лет). Алексей Чистопашин является экологическим блогером, экологическим спикером, социальным предпринимателем и основателем онлайн-курсов.
На встречу также приехала семья Дординых — супруги Вадим и Анна, а также их двое сыновей — шестилетний Глеб и четырехлетний Григорий. Вадим является руководителем проектов в экологическом центре «ГАЗОН» и организатором экоакций. Кроме этого, он принимал участие в проекте «Эконаставники» и одержал победу в региональном конкурсе «Семья. Экология. Культура».
Кроме чаепития, организаторы мероприятия устроили для участников экскурсию по экспозиции экоцентра «Яуза» и провели химических мастер-класс.