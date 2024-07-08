В День семьи гендиректор РЭО Буцаев провел встречу с семьями-экоактивистами

Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, семья является важным механизмом формирования экологической культуры, поскольку именно здесь зарождаются экопривычки, которые впоследствии передаются следующим поколениям. Чем больше семей займутся воспитанием и внедрением экопривычек, тем более успешно будет проходить реализация реформы отрасли обращения с отходами. Кроме этого, такой подход будет содействовать формированию экономики замкнутого цикла в России. РЭО всегда рад оказывать поддержку экологическим активистам, будь то лидеры организаций или семьи, заключил Денис Буцаев. Об этом сообщает издание NewsNN.ru.