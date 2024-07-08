Ученые: Правильное питание «окупается» в старости

Выводы сделаны на основе наблюдений за 106 тысячами женщин, возраст которых на момент начала исследования в 1986 году был не менее 39 лет и которые не имели хронических заболеваний. Вероятность того, что женщины, которые придерживались здорового питания с 40 лет, в 70 лет будут хорошо чувствовать себя физически и психически, была на 43—84% (в зависимости от питания) выше, чем у тех, кто часто употреблял трансжиры, натрий, много красного и переработанного мяса.