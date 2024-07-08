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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Ученые: Правильное питание «окупается» в старости

Ученые: Правильное питание «окупается» в старости

8 июля 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney
Новое исследование американских ученых говорит о том, что если в среднем возрасте человек ест здоровую пищу, то в старости он будет чувствовать себя лучше.

Как пишет newkhakasiya.online, по словам ученых, правильное питание включает цельные злаки, фрукты, овощи и полезные жиры. Авторы исследования выяснили, что если начать питаться таким образом в 40 лет, то через десятилетия человек будет чувствовать себя лучше, чем тот, у кого не было здорового рациона.

Выводы сделаны на основе наблюдений за 106 тысячами женщин, возраст которых на момент начала исследования в 1986 году был не менее 39 лет и которые не имели хронических заболеваний. Вероятность того, что женщины, которые придерживались здорового питания с 40 лет, в 70 лет будут хорошо чувствовать себя физически и психически, была на 43—84% (в зависимости от питания) выше, чем у тех, кто часто употреблял трансжиры, натрий, много красного и переработанного мяса.

Авторы исследования заявили, что выбор рациона питания в середине жизни значительно влияет на здоровье и самочувствие в старости, а улучшить свое питание никогда не поздно.

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