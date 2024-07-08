Ученые опровергли три самых распространенных заблуждения о клещах

Невзирая на второе популярное заблуждение, клещи не падают на человека с деревьев. Они сидят на травинках и ветках поблизости к почве и не способны забираться на большую высоту, поскольку плохо ползают по траве и не имеют глаз. Когда клещ чувствует касание, он захлопывает крючки своих заранее вытянутых лапок и закрепляется на человеке или животном. Уже по коже они могут заползти вверх в поиске наиболее податливого участка, поэтому их нередко находят на верхних участках тела.