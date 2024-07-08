Ученые опровергли три самых распространенных заблуждения о клещах

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
Вопреки первому популярному среди людей мифу, не все клещи опасны для человека. Средняя продолжительность жизни этих членистоногих составляет порядка трех лет, а питаются они и вовсе лишь раз в году. Годовалая личинка клеща может атаковать только мелких животных — как правило, ее жертвами становятся мыши.
После спячки на второй год клещ увеличивается в размере втрое и переходит в стадию нимфы, которая атакует зайцев, ежей, других некрупных млекопитающих и даже птиц.
Поев во второй раз в жизни, клещ снова засыпает и, проснувшись взрослым, получает способность нападать на крупных животных, а также на людей, пишет newia.ru.
Невзирая на второе популярное заблуждение, клещи не падают на человека с деревьев. Они сидят на травинках и ветках поблизости к почве и не способны забираться на большую высоту, поскольку плохо ползают по траве и не имеют глаз. Когда клещ чувствует касание, он захлопывает крючки своих заранее вытянутых лапок и закрепляется на человеке или животном. Уже по коже они могут заползти вверх в поиске наиболее податливого участка, поэтому их нередко находят на верхних участках тела.
Третий миф, сторонники которого убеждены, что клещи выбирают жертву по запаху, тоже является заблуждением. По словам ведущего инженера и биолога кафедры охраны окружающей среды Пермского политеха Марии Комбаровой, клещи не восприимчивы к запахам, а средства из эфирных масел от них не защитят. Членистоногие обнаруживают жертву по выделяемому объектом теплу.