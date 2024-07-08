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Ученые опровергли три самых распространенных заблуждения о клещах

Ученые опровергли три самых распространенных заблуждения о клещах

8 июля 2024, 19:11
Фото: Изображение Midjourney
По словам доцента кафедры зоологии и физиологии Института биологии и биотехнологии АлтГУ Ирины Кудряшовой, поведение клещей в природе значительно отличается от того, как его представляют себе многие граждане. При этом лишь отдельные особи представляют большую опасность для человека.

Вопреки первому популярному среди людей мифу, не все клещи опасны для человека. Средняя продолжительность жизни этих членистоногих составляет порядка трех лет, а питаются они и вовсе лишь раз в году. Годовалая личинка клеща может атаковать только мелких животных — как правило, ее жертвами становятся мыши.

После спячки на второй год клещ увеличивается в размере втрое и переходит в стадию нимфы, которая атакует зайцев, ежей, других некрупных млекопитающих и даже птиц.

Поев во второй раз в жизни, клещ снова засыпает и, проснувшись взрослым, получает способность нападать на крупных животных, а также на людей, пишет newia.ru.

Невзирая на второе популярное заблуждение, клещи не падают на человека с деревьев. Они сидят на травинках и ветках поблизости к почве и не способны забираться на большую высоту, поскольку плохо ползают по траве и не имеют глаз. Когда клещ чувствует касание, он захлопывает крючки своих заранее вытянутых лапок и закрепляется на человеке или животном. Уже по коже они могут заползти вверх в поиске наиболее податливого участка, поэтому их нередко находят на верхних участках тела.

Третий миф, сторонники которого убеждены, что клещи выбирают жертву по запаху, тоже является заблуждением. По словам ведущего инженера и биолога кафедры охраны окружающей среды Пермского политеха Марии Комбаровой, клещи не восприимчивы к запахам, а средства из эфирных масел от них не защитят. Членистоногие обнаруживают жертву по выделяемому объектом теплу.

#Общество
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