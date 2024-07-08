«Судьбоносные решения»: в омском Союзе строителей сменилась власть

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
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Updated Сегодня, 10:52
Сегодня, 8 августа, получила развитие давняя история, связанная с борьбой за контроль над саморегулируемой организацией «Союз строителей Омской области». Город55 уже писал о предыдущих стадиях этого увлекательного процесса, в который оказались вовлечены в том числе и судебные инстанции. Сегодня прошло общее собрание членов Союза, на котором был избран новый совет.
— Мы собрались, чтобы принять судьбоносные решения, — поприветствовал собравшихся вице-губернатор Омской области Динар Курманов. — Отрасль развивается, и надо создать совет, в котором будут и омские строители, и сетевые компании, и представители власти…
Встреча проходила в нетрадиционном месте — в одном из кинозалов кинотеатра «Первомайский». Исполнявший обязанности председателя Вячеслав Васильев (кстати, владелец кинотеатра) объяснил в самом начале, что проблема в затянувшемся противостоянии членов Союза с его исполнительной дирекцией.
— Все мы знаем, что произошла история 19 мая 2023 года, — рассказал он. — Поменялся состав совета, изменился устав. Были заготовлены бюллетени, чтобы выбрать председателем некоего Бандорина, живущего в Москве…
Напомним: в мае прошлого года состав совета сократился с 16 человек до 7, в числе которых были 4 чиновника. Ряд строительных компаний (в том числе фирма Васильева «Русвентпром») после этого пошел в суд, чтобы доказать нелегитимность процедуры, и одержал победу. Судьи обратили внимание на то, что из 308 участников собрания фактически присутствовали только 76. Остальные 232 были представлены исполнительным директором Союза Андреем Коротковым, который действовал на основании доверенностей.
— Имеется конфликт интересов исполнительного директора, вызванный его заинтересованностью как работника СРО в исходе голосования, — говорится в судебных документах, — а следовательно он голосовал в своих интересах…
При этом выяснилось, что доверенности, полученные Коротковым, никто не проверял, а 230 бюллетеней по этим доверенностям не выдавались: при подсчете голосов просто прибавлялось число 230. К тому же конкретные инструкции от членов Совета Коротков не получил и голосовал, по его словам, «по собственному усмотрению».
Однако Коротков подал апелляционную жалобу и выиграл дело, а потом решение в его пользу устояло еще и в кассационной инстанции. Его оппонентам осталось только организовать новое заседание и на нем выбрать новый состав совета, но тут они столкнулись с активным противодействием.
— Информация искажалась, — объяснил Васильев. — Накануне февральского заседания была рассылка почтовых сообщений и смс о якобы отмене, о переносе собрания в «Континент». При этом письма рассылались из дирекции, а смски, отправленные якобы с моего телефона, имеют прописку «Республика Крым».
Такие действия помешали набрать кворум. Накануне июльского заседания офис Союза строителей просто закрыли: сотрудники получили указания работать из дома.
— Участники спора, несогласные с решениями судебной власти, планируют и рассматривают альтернативные силовые способы достижения корыстной цели — контроля СРО, — было заявлено 27 июня в официальном телеграм-канале Союза. — В сложившейся ситуации сотрудники СРО вынуждены отвлекать значительный трудовой ресурс на противодействие нападкам со стороны лиц, заинтересованных в дестабилизации деятельности СРО. В этой связи функционал персонала СРО значительно ограничен. Приносим извинения за неудобства и сожалеем о сложившейся ситуации.
Не имея доступа в офис, организаторы заседания потеряли доступ и к корпоративной почте и сайту. Соответственно они не могли опубликовать на сайте извещение о готовящейся встрече и протокол. Чтобы соблюсти требования закона, все это разместили в интернет-СМИ, на сайтах саморегулируемой организации «Строители Омска» и минстроя. В итоге заседание все же состоялось, и кворум был набран: из 402 членов Союза пришли или прислали своих представителей с доверенностями 254.
Сначала собравшиеся проголосовали за то, чтобы досрочно прекратить полномочия старого совета, включавшего 7 человек. Потом утвердили новый совет, включающий 18 человек. В их числе видные представители строительного бизнеса (Вячеслав Васильев, Юрий Гуринов, Валерий Кокорин, Михаил Ольшанский и др.), а также чиновники: первый вице-мэр Евгений Романин, вице-губернатор Динар Курманов, глава областного минстроя Александр Рашко, глава министерства ЖКХ Владимир Шнипко.
Дальше выбирали председателя. Если по предыдущим двум пунктами решения были практически единогласные, то здесь голоса немного разделились: 207 голосов за единственного кандидата (Вячеслава Васильева), 35 против. Потом было решено, что председатель будет еще и временно исполнять обязанности исполнительного директора.
Таким образом, власть в Союзе строителей поменялась. Однако это не может считаться финалом противостояния: избранному сегодня совету нужно получить доступ в офис, чтобы наладить нормальную работу. Со своей стороны Андрей Коротков вполне может попытаться оспорить принятые решения через суд. Город55 будет следить за развитием ситуации.