«Судьбоносные решения»: в омском Союзе строителей сменилась власть

Не имея доступа в офис, организаторы заседания потеряли доступ и к корпоративной почте и сайту. Соответственно они не могли опубликовать на сайте извещение о готовящейся встрече и протокол. Чтобы соблюсти требования закона, все это разместили в интернет-СМИ, на сайтах саморегулируемой организации «Строители Омска» и минстроя. В итоге заседание все же состоялось, и кворум был набран: из 402 членов Союза пришли или прислали своих представителей с доверенностями 254.