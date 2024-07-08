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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Рост торгового оборота: жители Тюмени увеличили свои расходы на 16,2% за год

8 июля 2024, 06:22
Жители Тюмени потратили в магазинах свыше 53 миллиардов рублей за один месяц. Эту информацию сообщают в СМИ, ссылаясь на оперативные данные Росстата за первые пять месяцев текущего года.

За весь указанный период жители данного района потратили в магазинах 258,3 миллиарда рублей. По сравнению с тем же периодом годом ранее объем продаж увеличился на 16,2%. В УрФО лидером по объему торгового оборота стала Тюменская область. На втором месте находится Челябинская область — 11,9%, а на третьем — Ямал (9,7%). По всей стране прирост составил 9,3%, пишет ИА «УралПолит.ru».

Наименьшие траты были зафиксированы в январе — 49,5 миллиарда рублей. А в апреле и мае — 53,4 миллиарда и 53,6 миллиарда соответственно. Основная часть расходов приходится на товары не питания.

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