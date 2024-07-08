Рост торгового оборота: жители Тюмени увеличили свои расходы на 16,2% за год

За весь указанный период жители данного района потратили в магазинах 258,3 миллиарда рублей. По сравнению с тем же периодом годом ранее объем продаж увеличился на 16,2%. В УрФО лидером по объему торгового оборота стала Тюменская область. На втором месте находится Челябинская область — 11,9%, а на третьем — Ямал (9,7%). По всей стране прирост составил 9,3%, пишет ИА «УралПолит.ru».