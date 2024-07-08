РЭО выберет главную семью-экоактивиста России

Напомним, РЭО создан по решению президента России Владимира Путина с целью формирования в стране комплексной системы обращения с ТКО. Задача состоит в том, чтобы через шесть лет добиться 100-процентной сортировки отходов и снизить объемы мусора, направляемого на свалки, на 50%. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.