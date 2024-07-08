РЭО выберет главную семью-экоактивиста России

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
По словам Буцаева, в России немало семей с детьми, которые придерживаются концепции осознанного потребления и беспокоятся об экологии. РЭО хочет поощрять такие устремления и показать, что экоактивистом быть вполне реально даже внутри небольшой ячейки общества, передает newsnn.ru.
В номинации «Экологическая семья» разыгрывается сертификат на 500 тысяч рублей, который можно будет потратить на путешествие.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко напомнил, что в рамках премии выявляются ведущие экоактивисты среди студентов, предпринимателей и общественников. Партнером специальной номинации «Экологическая семья» стало ООО «Хартия».
Подать заявку на участие можно на сайте «Зеленой премии».
Напомним, РЭО создан по решению президента России Владимира Путина с целью формирования в стране комплексной системы обращения с ТКО. Задача состоит в том, чтобы через шесть лет добиться 100-процентной сортировки отходов и снизить объемы мусора, направляемого на свалки, на 50%. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.