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Updated Сегодня, 16:36

РЭО выберет главную семью-экоактивиста России

РЭО выберет главную семью-экоактивиста России

8 июля 2024, 15:56
Фото: 1MI
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев встретился в День семьи (8 июля) с семьями-экоактивистами. Он объявил о запуске новой номинации «Экологическая семья» в рамках конкурса экопроектов «Зеленая премия».

По словам Буцаева, в России немало семей с детьми, которые придерживаются концепции осознанного потребления и беспокоятся об экологии. РЭО хочет поощрять такие устремления и показать, что экоактивистом быть вполне реально даже внутри небольшой ячейки общества, передает newsnn.ru.

В номинации «Экологическая семья» разыгрывается сертификат на 500 тысяч рублей, который можно будет потратить на путешествие.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко напомнил, что в рамках премии выявляются ведущие экоактивисты среди студентов, предпринимателей и общественников. Партнером специальной номинации «Экологическая семья» стало ООО «Хартия».

Подать заявку на участие можно на сайте «Зеленой премии».

Напомним, РЭО создан по решению президента России Владимира Путина с целью формирования в стране комплексной системы обращения с ТКО. Задача состоит в том, чтобы через шесть лет добиться 100-процентной сортировки отходов и снизить объемы мусора, направляемого на свалки, на 50%. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

#Общество
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