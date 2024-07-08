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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

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Поток солнечных частиц ударится о Землю: когда новая магнитная буря

8 июля 2024, 12:56
Фото: gorod55.ru
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Астрономы заявили о череде новых магнитных бурь. Ожидается геомагнитный шторм в ближайшее время. Подробности — в материале Города55.

Расписание магнитных бурь по дням

Новая рабочая неделя будет неблагоприятной для метеочувствительных людей. Однако сильных магнитных бурь пока не предвидится в период с 8 по 14 июля.

Пятна на видимой стороне Солнца уменьшаются, так что сильных колебаний все же не обещают. Однако не стоит упускать из виду то, что в настоящее время происходит магнитный максимум, а также максимум солнечной активности. Июль в астрономическом плане будет очень активным.

Скорее всего, пик геомагнитного возмущения придется на середину месяца. Специалисты отмечают, что солнечные пятна начинают объединяться. Это может повлечь сильную магнитную бурю через двое-трое суток.

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Фото: gorod55.ru

Физик Андрей Бутов спрогнозировал, что значимые изменения геомагнитной активности ожидаются к концу недели, в период с 13 по 14 июля.

Влияние магнитных бурь на здоровье человека

Мнения специалистов в этом вопросе расходятся: кто-то считает, что возбуждение магнитосферы влияет на человека, а кто-то — нет. Последнего придерживается заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. В период магнитных бурь может повышаться вероятность сердечных эксцессов, однако на это влияет множество других факторов, в том числе стресс. Но врачи фиксируют, что порядка 50-70% жителей Земли реагируют на магнитные бури.

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова рассказала, что при солнечной активности растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%.

Атака из космоса: когда будут новые магнитные бури в июле 2024 года
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#Алина Ясинская#Общество#Наука#Омская область#Россия#Новости#Магнитная буря#Магнитосфера
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