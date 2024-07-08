Поток солнечных частиц ударится о Землю: когда новая магнитная буря

Пятна на видимой стороне Солнца уменьшаются, так что сильных колебаний все же не обещают. Однако не стоит упускать из виду то, что в настоящее время происходит магнитный максимум, а также максимум солнечной активности. Июль в астрономическом плане будет очень активным.