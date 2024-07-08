gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июля, 04:43

Published 8 июля, 04:43

Modified 8 июля, 04:52

Updated 8 июля, 04:52

иллюстрация

Получил 9 лет строгача. Пьяный омич до смерти забил жену в ответ на новости о разводе

8 июля 2024, 04:43
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

Пьяный омич до смерти забил жену в ответ на новости о предстоящем разводе

Пьяный мужчина жестоко избил свою жену, когда она сообщила ему, что уходит от него. От полученных травм женщина скончалась на месте. Тело омички нашли у надворной постройки, скрытое под слоем снега.

В омском следкоме сообщили о вынесении приговора 35-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве своей 40-летней супруги (часть 4 статьи 111 УК РФ).

Стало известно, что вечером 23 февраля в селе Новорождественка пьяный мужчина, услышав от супруги, что она хочет уйти от него, жестоко избил ее. Когда женщина скончалась, он спрятал ее тело у надворной постройки, закопав в снег.

Спустя некоторое время родственники женщины обратились в полицию с заявлением о пропаже. В итоге полицейские нашли тело пропавшей, а экспертиза подтвердила криминальный характер ее смерти. После этого мужчина признался в убийстве своей жены.

Суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. А также обязал выплатить сестре погибшей компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

Был пьяным. В силу вступил приговор жителя Омской области, который поджег свою жену
Узнать подробнее
Читайте также:
Жуткое зрелище. В Омске накажут пьяного водителя, по вине которого разбился таксист
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Убийство#Уголовное дело#Алкоголь#Новости#Лишение свободы#Экспертиза#Исправительная колония#Жестокость#Уголовное#Моральный вред#Подсудимый#Правоохранительные органы#Супруга#Статья УК РФ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика